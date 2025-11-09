"Кивающий отец" в Белом доме: Трамп задремал во время официального мероприятия (фото)

Во время официального мероприятия в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп ненадолго задремал. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом уже успел пошутить, окрестив его "Кивающим отцом" (The Nodfather) из-за серии похожих случаев.

Как сообщает издание Independent, инцидент произошел во время объявления мероприятий по снижению цен на лекарства для участников программ Medicare и Medicaid. На кадрах президент сидел в кресле, наклонил голову и закрыл глаза на несколько секунд, что не осталось незамеченным среди присутствующих. Доктор Мехмет Оз комментировал событие с юмором, отметив, что американцы теперь могут спокойно ложиться спать, ведь работа правительства продолжается.

Ньюсом опубликовал в соцсетях шесть фотографий Трампа с подписью "Кивающий отец" (The Nodfather), стилизованной под известный постер фильма "Крестный отец". Ранее он в шутку называл президента "Сонным Доном", что является аллюзией на прозвище Трампа для Джо Байдена — "Сонный Джо".

Дональд Трамп задремал во время мероприятия в Белом доме Фото: Independent

В Белом доме заверили, что Трамп не засыпал, а активно участвовал в мероприятии, отвечая на вопросы журналистов и объясняя важность новых правил по снижению стоимости двух препаратов, которые помогают пациентам с диабетом, сердечными и другими заболеваниями.

И все же, как отмечает издание, этот случай не является единичным. Подобные моменты наблюдались во время мероприятия по энергетике в июле, на Открытом чемпионате США по теннису в сентябре, а также во время судебных процессов, связанных с уголовными делами Трампа.

Представители администрации неоднократно отмечали, что график сна президента трудно предсказать. Генеральный прокурор Флорида Пам Бонди признавалась, что никто из команды не знает, когда Трамп отдыхает, а министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший рассказывал о звонках президента в позднее время ночи, которые были частью переговоров по снижению цен на лекарства.

