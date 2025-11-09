"Противники тарифов — дураки": экономика США процветает, и каждый американец получит $2000, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить государственный долг страны, который сейчас составляет $37 триллионов, и анонсировал выплату денежных дивидендов американцам в размере $2000. По его словам, экономика США сейчас находится в периоде беспрецедентного роста и стабильности, а инвестиции в производство и промышленность рекордно увеличиваются.

Как написал Трамп в социальной сети Truth Social, противники его таможенной политики "не понимают экономической ситуации" и ошибаются в своей критике. Он подчеркнул, что США сейчас являются одной из самых богатых и уважаемых стран мира, с минимальной инфляцией и рекордными показателями фондового рынка.

По словам президента, пенсионные накопления американцев (401k) достигли исторических максимумов, а поступления в бюджет страны увеличиваются на триллионы долларов. Более того, в своей заметке Трамп отметил, что уже вскоре правительство начнет погашать огромный внешний долг, а также выплатит каждому гражданину дивиденд в $2000, за исключением тех, кто имеет высокие доходы.

Кроме этого, глава Белого дома подчеркнул, что в стране наблюдается рекордный рост инвестиций в производство: строятся новые заводы и предприятия по всей территории США, что, по его мнению, укрепляет экономическую независимость страны и создает новые рабочие места.

Публикация Дональда Трампа в Truth Social Фото: Скриншот

"Люди, которые против тарифов, — ДУРАКИ! Мы теперь самая богатая, самая уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной стоимостью фондового рынка. 401k на самом высоком уровне за всю историю. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем погашать наш огромный долг в 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики строятся повсюду. Каждому будет выплачен дивиденд не менее 2000 долларов на человека (не считая людей с высокими доходами!)", — написал Трамп.

