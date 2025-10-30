Экспорт российского топлива обвалился до самого низкого уровня с 2022 года: Bloomberg назвали причины

Экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала войны из-за проблем на заводах и усиления западных санкций. Объемы нефти и мазута уменьшились настолько, что рост поставок дизельного топлива не смог компенсировать падение.

По данным Bloomberg, средний объем морских перевозок в первые 26 дней октября составил лишь 1,89 миллиона баррелей в день — меньше всего с 2022 года. Больше всего пострадали порты Балтики после атак на терминал Усть-Луга, а неблагоприятная погода добавила новых трудностей.

В то же время снижение поставок наносит серьезный удар по доходам России от энергетики, а украинские беспилотники и санкции Запада затрудняют транспортировку и финансирование нефти. В частности, новые ограничения для "Роснефти" и "Лукойла" еще больше усложняют ситуацию и заставляют трейдеров искать новые маршруты, а также менять сроки отгрузок.

К тому же дизельное топливо остается относительно стабильным и направляется преимущественно в Турцию и Африку. В то же время поставки нефти и мазута остаются нестабильными, а длинные рейсы в Азию повышают риск задержек.

Также, из-за отсутствия официальных данных о добыче аналитики оценивают ситуацию по морским поставкам. На прошлой неделе объемы сырой нефти с Балтики упали до минимума за два с половиной года.

В частности, данные с 1 по 26 октября показывают:

поставки дизельного топлива и газойля выросли на 2% до 740 000 баррелей в день благодаря отгрузкам с Черного моря;

экспорт нефти упал на 3% до 317 000 баррелей в день из-за ограничения работы Усть-Луги, обеспечивающей более 60% экспорта страны;

потоки мазута сократились на 10% до 710 000 баррелей в день — самый низкий показатель за три месяца;

сырье для переработки, включая вакуумный газойль, выросло на 6% до 70 000 баррелей в день;

бензин и компоненты смеси поставлялись по 13 000 баррелей в день, а реактивное топливо — 44 000 баррелей в день.

В целом, аналитики предупреждают, что объемы и маршруты поставок могут меняться в течение оставшейся части месяца из-за санкций и необходимости корректировать графики.

