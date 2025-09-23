Экономический удар по Кремлю: военные предприятия России переживают кризис

В России зафиксировали кризис в оборонно-промышленном комплексе: военные заводы резко сократили наем сотрудников, а зарплаты в отрасли упали в первый раз с 2022 года.

После начала полномасштабной войны Кремль резко увеличил объем производства оружия. Заводы вдвое увеличили выпуск бронетехники, в несколько раз – боеприпасов и запустили массовое производство дронов. На фронтовые нужды работает по меньшей мере 1200 предприятий, которые с 2022 года опубликовали около 600 тысяч вакансий. Об этом сообщает издание "Новая газета. Европа".

Пик найма пришелся на 2022 год: тогда почти 2% всех объявлений на сайте hh.ru касались работы в "оборонке". Однако со временем количество новых вакансий начало уменьшаться, а летом 2025 года оно упало до минимума – лишь 34,5 тысяч против 52 тысяч в прошлом году. В августе спрос на рабочую силу в российском ВПК стал самым низким за все годы войны, даже ниже, чем до вторжения.

Кризис подтверждают и общие данные о промышленности: по информации Reuters, в июле 2025 года производственный сектор РФ показал самое быстрое падение с марта 2022 года. Это объясняют слабым спросом и финансовыми проблемами предприятий.

Еще одним индикатором проблем стала зарплатная динамика. Именно "оборонка" в 2022 году спровоцировала раскрутку инфляции гонок зарплат. Но весной 2025 года ситуация изменилась – средние зарплаты в отрасли упали на 10% по сравнению с 2024 годом. Это первое снижение доходов работников военных заводов с начала войны, тогда как в среднем по стране зарплаты еще растут.

Напомним, также стало известно, что президент США Дональд Трамп готов перейти ко "второму этапу" санкций против РФ, ведь Россия продолжает войну в Украине и по-прежнему жестоко обстреливает украинские города.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что еще не завершил "ни вторую, ни третью фазу" санкций против России. Он также отвергал замечания относительно того, что США не усиливают давление на РФ.