Економічний удар по Кремлю: військові підприємства Росії переживають кризу

У Росії зафіксували кризу в оборонно-промисловому комплексі: військові заводи різко скоротили наймання співробітників, а зарплати в галузі впали вперше з 2022 року.

Після початку повномасштабної війни Кремль різко збільшив обсяг виробництва зброї. Заводи вдвічі збільшили випуск бронетехніки, у кілька разів — боєприпасів і запустили масове виробництво дронів. На фронтові потреби працює щонайменше 1200 підприємств, які з 2022 року опублікували близько 600 тисяч вакансій. Про це повідомляє видання "Новая газета. Європа".

Пік найму припав на 2022 рік: тоді майже 2% усіх оголошень на сайті hh.ru стосувалися роботи в "оборонці". Однак із часом кількість нових вакансій почала зменшуватися, а влітку 2025 року вона впала до мінімуму — лише 34,5 тисяч проти 52 тисяч торік. У серпні попит на робочу силу в російському ВПК став найнижчим за всі роки війни, навіть нижчим, ніж до вторгнення.

Кризу підтверджують і загальні дані про промисловість: за інформацією Reuters, у липні 2025 року виробничий сектор РФ показав найшвидше падіння з березня 2022 року. Це пояснюють слабким попитом і фінансовими проблемами підприємств.

Ще одним індикатором проблем стала зарплатна динаміка. Саме "оборонка" у 2022 році спровокувала розкрутку інфляції перегонів зарплат. Але навесні 2025 року ситуація змінилася — середні зарплати в галузі впали на 10% порівняно з 2024 роком. Це перше зниження доходів працівників військових заводів від початку війни, тоді як у середньому по країні зарплати ще зростають.

Нагадаємо, також стало відомо, що президент США Дональд Трамп готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти РФ, адже Росія продовжує війну в Україні і, як і раніше, жорстоко обстрілює українські міста.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що ще не завершив "ні другу, ні третю фазу" санкцій проти Росії. Він також відкидав зауваження щодо того, що США не посилюють тиск на РФ.