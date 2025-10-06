Кризис спроса: в РФ обвалился крупнейший производитель сельхозтехники

Крупнейший российский производитель сельскохозяйственной техники, компания "Ростсельмаш", по итогам 2025 года столкнется с серьезным сокращением производства.

Объем выпуска техники снизится на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

В этом году предприятие планирует выпустить всего 2700 комбайнов и 800 тракторов, что значительно меньше показателей предыдущего периода. В связи с этим с августа "Ростсельмаш" работает только три дня в неделю, что отражает снижение производственной нагрузки.

Владелец компании Константин Бабкин объясняет такую ситуацию экономическими факторами: высокая ключевая ставка Центробанка РФ и низкие доходы аграриев не позволяют наращивать выпуск техники. При этом существующие государственные программы поддержки не компенсируют падение спроса в полной мере.

Эксперты отмечают, что сокращение производства на "Ростсельмаше" может оказать влияние на рынок сельхозтехники в целом, учитывая значимость компании для отрасли и ее долю на российском рынке.

Напомним, также стало известно, что президент США Дональд Трамп готов перейти ко "второму этапу" санкций против РФ, ведь Россия продолжает войну в Украине и по-прежнему жестоко обстреливает украинские города.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что еще не завершил "ни вторую, ни третью фазу" санкций против России. Он также отвергал замечания относительно того, что США не усиливают давление на РФ.