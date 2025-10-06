Криза попиту: у РФ обвалився найбільший виробник сільгосптехніки

Найбільший російський виробник сільськогосподарської техніки, компанія "Ростсельмаш", за підсумками 2025 року зіткнеться з серйозним скороченням виробництва.

Обсяг випуску техніки знизиться на 30% порівняно з минулим роком. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Цього року підприємство планує випустити лише 2700 комбайнів і 800 тракторів, що значно менше показників попереднього періоду. У зв'язку з цим із серпня "Ростсельмаш" працює лише три дні на тиждень, що відображає зниження виробничого навантаження.

Власник компанії Костянтин Бабкін пояснює таку ситуацію економічними чинниками: висока ключова ставка Центробанку РФ і низькі доходи аграріїв не дають змоги нарощувати випуск техніки. При цьому наявні державні програми підтримки не компенсують падіння попиту повною мірою.

Експерти зазначають, що скорочення виробництва на "Ростсільмаші" може вплинути на ринок сільгосптехніки загалом, з огляду на значущість компанії для галузі та її частку на російському ринку.

Нагадаємо, також стало відомо, що президент США Дональд Трамп готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти РФ, адже Росія продовжує війну в Україні і, як і раніше, жорстоко обстрілює українські міста.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що ще не завершив "ні другу, ні третю фазу" санкцій проти Росії. Він також відкидав зауваження щодо того, що США не посилюють тиск на РФ.