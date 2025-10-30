Експорт російського палива обвалився до найнижчого рівня з 2022 року: Bloomberg назвали причини

Експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку війни через проблеми на заводах і посилення західних санкцій. Обсяги нафти та мазуту зменшилися настільки, що зростання постачань дизельного палива не змогло компенсувати падіння.

За даними Bloomberg, середній обсяг морських перевезень у перші 26 днів жовтня становив лише 1,89 мільйона барелів на день — найменше з 2022 року. Найбільше постраждали порти Балтики після атак на термінал Усть-Луга, а несприятлива погода додала нових труднощів.

Водночас зниження поставок завдає серйозного удару по доходах Росії від енергетики, а українські безпілотники та санкції Заходу ускладнюють транспортування і фінансування нафти. Зокрема, нові обмеження для "Роснефти" та "Лукойлу" ще більше ускладнюють ситуацію та змушують трейдерів шукати нові маршрути, а також змінювати терміни відвантажень.

Відео дня

До того ж дизельне пальне залишається відносно стабільним і спрямовується переважно до Туреччини та Африки. Водночас постачання нафти та мазуту залишаються нестабільними, а довгі рейси до Азії підвищують ризик затримок.

Також, через відсутність офіційних даних про видобуток аналітики оцінюють ситуацію за морськими поставками. Минулого тижня обсяги сирої нафти з Балтики впали до мінімуму за два з половиною роки.

Зокрема, дані з 1 по 26 жовтня показують:

поставки дизельного пального та газойлю зросли на 2% до 740 000 барелів на день завдяки відвантаженням з Чорного моря;

експорт нафти впав на 3% до 317 000 барелів на день через обмеження роботи Усть-Луги, що забезпечує понад 60% експорту країни;

потоки мазуту скоротилися на 10% до 710 000 барелів на день — найнижчий показник за три місяці;

сировина для переробки, включно з вакуумним газойлем, зросла на 6% до 70 000 барелів на день;

бензин і компоненти суміші постачалися по 13 000 барелів на день, а реактивне паливо — 44 000 барелів на день.

В цілому, аналітики попереджають, що обсяги та маршрути поставок можуть змінюватися протягом решти місяця через санкції та необхідність коригувати графіки.

Раніше Фокус писав, що найбільший російський виробник сільськогосподарської техніки, компанія "Ростсельмаш", за підсумками 2025 року зіткнеться з серйозним скороченням виробництва. Експерти прогнозують, що обсяг випуску техніки знизиться на 30% порівняно з минулим роком.

Також повідомлялося, що у Росії зафіксували кризу в оборонно-промисловому комплексі. Зокрема, як відомо, військові заводи різко скоротили наймання співробітників, а зарплати в галузі впали вперше з 2022 року.