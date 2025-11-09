"Противники тарифів — дурні": економіка США процвітає, і кожен американець отримає $2000, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скоротити державний борг країни, який наразі становить $37 трильйонів, та анонсував виплату грошових дивідендів американцям у розмірі $2000. За його словами, економіка США зараз перебуває у періоді безпрецедентного зростання та стабільності, а інвестиції у виробництво та промисловість рекордно збільшуються.

Як написав Трамп у соціальній мережі Truth Social, противники його митної політики "не розуміють економічної ситуації" та помиляються у своїй критиці. Він підкреслив, що США нині є однією з найбагатших і найшанованіших країн світу, з мінімальною інфляцією та рекордними показниками фондового ринку.

За словами президента, пенсійні накопичення американців (401k) досягли історичних максимумів, а надходження до бюджету країни збільшуються на трильйони доларів. Ба більше, у своєму дописі Трамп зазначив, що вже незабаром уряд почне погашати величезний зовнішній борг, а також виплатить кожному громадянину дивіденд у $2000, за винятком тих, хто має високі доходи.

Окрім цього, глава Білого дому підкреслив, що в країні спостерігається рекордне зростання інвестицій у виробництво: будуються нові заводи та підприємства по всій території США, що, на його думку, зміцнює економічну незалежність країни та створює нові робочі місця.

Публікація Дональда Трампа у Truth Social Фото: Скриншот

"Люди, які проти тарифів, — ДУРНІ! Ми тепер найбагатша, найшанованіша країна у світі, з майже нульовою інфляцією та рекордною вартістю фондового ринку. 401k на найвищому рівні ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ. Ми отримуємо трильйони доларів і незабаром почнемо погашати наш ВЕЛИЧЕЗНИЙ БОРГ у 37 трильйонів доларів. Рекордні інвестиції в США, заводи та фабрики будуються всюди. Кожному буде виплачено дивіденд щонайменше 2000 доларів на людину (не враховуючи людей з високими доходами!)", — написав Трамп.

