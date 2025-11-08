Дозволили постачати нафту і газ з РФ: Орбан після зустрічі з Трампом "похвалився" звільненням від санкцій США
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом оголосив, що нібито отримав гарантії від американської сторони щодо виключення своєї країни з-під дії санкцій щодо російських енергоносіїв.
Угорський політик стверджує, що США зокрема звільнили від санкцій два трубопроводи, якими забезпечується постачання російських нафти та газу в країну. Про це Орбан заявив під час брифінгу з Трампом, пише угорське видання Telex.
За словами посадовця, "звільнення" від санкцій Угорщина отримала зокрема щодо трубопроводів "Дружба" та "Турецький потік".
"Ми домовилися, президент прийняв рішення і сказав, що ці санкції до цих двох трубопроводів не застосовуватимуться", — зазначив Орбан.
Про це політики домовилися "за зачиненими дверима", пише медіа. Орбан попросив скасувати санкції Трампа "після спільного визначення" того, що вказані трубопроводи мають "ключове значення" для енергопостачання Угорщини.
У такий спосіб Віктор Орбан дав чітко зрозуміти, що Угорщина продовжуватиме купувати нафту та газ у Росії.
Водночас Дональд Трамп під час брифінгу не заперечував заяви Віктора Орбана, хоча й не висловлював свою підтримку щодо них, уточнило медіа.
"Під час публічної частини робочого обіду Трамп був поблажливим у цьому питанні, але не було цілком зрозуміло, чи Угорщина не зіткнеться з перешкодами, якщо продовжить імпорт російських енергоносіїв, але, судячи із заяви Орбана, він отримав це схвалення за закритими дверима", — пише ЗМІ.
Окрім того, Віктор Орбан також заявив про те, що США звільнять від санкцій будівництво атомної електростанції "Пакш-2" за проєктом "Росатома".
"Ми також розробляємо нові форми американо-угорської фінансової співпраці, щоб зміцнити та зберегти фінансову стабільність Угорщини", — наголосив угорський прем'єр.
Варто зауважити, що Угорщина дозволила Росії розширити АЕС "Пакш", яка є єдиною робочою атомною електростанцією на території країни, реалізувавши проєкт "Пакш-2" ще у 2022 році. Повідомлялося, що "Росатом" планує побудувати тут нові енергоблоки, а саме 5-й і 6-й, збільшивши потужність атомного об'єкта вдвічі.
Нагадаємо, під час брифінгу Орбан також заговорив про перемогу України у війні з Росією, заявивши, що "диво може статися".
6 листопада видання Atlantic Council повідомляло, що Трамп хоче змусити Орбана припинити заважати вступу України до ЄС.