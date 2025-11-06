"Має важелі впливу": Трамп хоче змусити Орбана припинити заважати вступу України до ЄС, — ЗМІ

Під час зустрічі у Білому домі, яка відбудеться 7 листопада, президент США Дональд Трамп може змусити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана припинити блокування вступу України до Європейського Союзу.

Орбан є проблемою для Трампа у питаннях фінансової підтримки України з боку ЄС та вступу Києва до цього об'єднання, пише Atlantic Council.

"Трамп може зробити щось несподіване і, зрештою, вигідне для своєї власної програми: вимагати від Орбана припинити перешкоджати зусиллям України щодо вступу до Європейського Союзу", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що на зустрічі Орбан намагатиметься зміцнити свої відносини з Трампом, адже після того, як зустріч Трампа з Путіним в Будапешті зірвалась.угорський прем'єр втратив будь-який дипломатичний вплив. Крім того, Орбан стикається з додатковою проблемою потенційно катастрофічних наслідків нових енергетичних санкцій США проти Росії.

"Він поїде до Вашингтона, щоб домогтися вкрай необхідних винятків із санкцій, і заявив, що в іншому випадку Угорщина зіткнеться з економічним колапсом. Це означає, що Трамп має важелі впливу", — зазначено у статті.

Автори матеріалу підкреслили, що команда Трампа повинна тиснути на Орбана, щоб він перестав грати роль руйнівника і дозволив Європі вжити необхідних значущих заходів як найбільшому спонсору України.

"Отже, в обмін на будь-яке послаблення санкцій або економічні угоди, візит Орбана до Білого дому стане ідеальною нагодою покласти край перешкодам Будапешта на шляху України до вступу в ЄС", — наголосили журналісти.

Вони зауважили, що навіть якщо до цього ще далеко, членство України в ЄС відповідає інтересам США — і інтересам Трампа, оскільки це сприятиме досягненню його мети щодо встановлення тривалого миру в Україні та полегшить укладення комерційних угод для Сполучених Штатів.

"Змусити Орбана відмовитися від протидії вступу України до ЄС було б дипломатичним досягненням для Білого дому, підкреслило б вплив Трампа на інших світових лідерів і стало б стратегічним успіхом для України, Європи та Вашингтона", — зазначили автори матеріалу.

Водночас у статті підкреслено, що Орбан і раніше не дотримувався обіцянок, а Трамп може проявити поблажливість до свого друга.

Але винесення цього питання на перший план під час п’ятничної зустрічі буде важливим кроком, який продемонструє, що Вашингтон стежить за активізацією зусиль Європи в галузі оборони та підтримки України і що Трамп очікує, що навіть найпроблемніші держави-члени ЄС не будуть перешкоджати цьому прогресу.

