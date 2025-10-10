"Уже у вашому смартфоні": Орбан звинуватив спецслужби України у стеженні за угорцями (відео)

Глава угорського уряду Віктор Орбан, відзначився скандальним випадом проти України. Цього разу він заявив, ніби українська розвідка "втрутилася" в політику Угорщини через прозахідну партію Tisza (Тиса).

"Вони впровадилися в суспільне життя і політику, надаючи технологічну підтримку своїм союзникам, щоб допомогти їм прийти до влади. Колись ми говорили: "Росіяни вже в коморі". А тепер потрібно сказати: українці вже у вашому смартфоні. Ми цього так не залишимо!" — написав Орбан у своєму акаунті на Х.

Віктор Орбан вважає, що Україна хоче привести до влади партію Tisza (Тиса)

На думку Орбана, українці активно працюють над зміною влади в Угорщині: "Їхні спецслужби тут всюди. Ми, звичайно, стежимо за ними і бачимо, що відбувається", — заявив Віктор Орбан.

На думку прем'єр-міністра Угорщини, українські спецслужби "впровадилися" в угорське інтелектуальне середовище: "Проникли в консалтинг, політичні дебати, і в них є партія. Партія "Тиса" — проукраїнська, це їхня партія. Тому вони зроблять усе, щоб привести "Тису" до влади", — повідомив Віктор Орбан.

Віктор Орбан заявив, що Україна "впровадилася в Угорщину" Фото: Скриншот

Віктор Орбан, який відомий своєю антиукраїнською позицією, переконаний, що українська розвідка не просто спостерігає за Угорщиною, а вже вона проникла в неї через проукраїнську партію Tisza.

Політологи зазначають, що після багаторічного домінування його позиції в країні помітно ослабли. Останні соціологічні дані показують, що підтримку Орбана поділяють дедалі менше угорців. Згідно зі свіжими опитуваннями, на першому місці зараз перебуває прозахідний політик Петер Мадяр із рейтингом близько 39%, тоді як сам Орбан опустився на третю позицію. Падіння популярності прем'єра, мабуть, і змушує його шукати "зовнішніх ворогів".

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан звинуватив українського президента в шантажі. Він заявив, що Володимир Зеленський нібито "хоче вирішувати, що буде краще для угорців".

При цьому в НАТО і ЄС незадоволені позицією Орбана. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час саміту лідерів Європейського Союзу в Данії сильно посварився з прем'єр-міністром Угорщини через блокування санкцій проти РФ. Суперечка виникла під час обговорення планів посилення безпеки ЄС і підтримки України.