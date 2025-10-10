"Уже в вашем смартфоне": Орбан обвинил спецслужбы Украины в слежке за венграми (видео)

Глава венгерского правительства Виктор Орбан, отличился скандальным выпадом против Украины. На этот раз он заявил, будто украинская разведка "вмешалась" в политику Венгрии через прозападную партию Tisza (Тиса).

"Они внедрились в общественную жизнь и политику, оказывая технологическую поддержку своим союзникам, чтобы помочь им прийти к власти. Когда-то мы говорили: "Русские уже в кладовке". А теперь нужно сказать: украинцы уже в вашем смартфоне. Мы этого так не оставим!" — написал Орбан в своем аккаунте на Х.

Виктор Орбан считает, что Украина хочет привести к власти партию Tisza (Тиса)

По мнению Орбана, украинцы активно работают над сменой власти в Венгрии: "Их спецслужбы здесь повсюду. Мы, конечно, следим за ними и видим, что происходит", - заявил Виктор Орбан.

По мнению премьер-министра Венгрии, украинские спецслужбы "внедрились" в венгерскую интеллектуальную среду: "Проникли в консалтинг, политические дебаты, и у них есть партия. Партия "Тиса" — проукраинская, это их партия. Поэтому они сделают все, чтобы привести "Тису" к власти", — сообщил Виктор Орбан.

Виктор Орбан заявил, что Украина "внедрилась в Венгрию" Фото: Скриншот

Виктор Орбан, который известен своей антиукраинской позицией, убежден, что украинская разведка не просто наблюдает за Венгрией, а уже она проникла в нее через проукраинскую партию Tisza.

Политологи отмечают, что после многолетнего доминирования его позиции в стране заметно ослабли. Последние социологические данные показывают, что поддержку Орбана разделяют все меньше венгров. Согласно свежим опросам, на первом месте сейчас находится прозападный политик Петер Мадяр с рейтингом около 39%, тогда как сам Орбан опустился на третью позицию. Падение популярности премьера, видимо, и заставляет его искать "внешних врагов".

Напомним, ранее Виктор Орбан обвинил украинского президента в шантаже. Он заявил, что Владимир Зеленский якобы "хочет решать, что будет лучше для венгров".

При этом в НАТО и ЕС недовольны позицией Орбана. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время саммита лидеров Европейского Союза в Дании сильно поссорился с премьер-министром Венгрии из-за блокирования санкций против РФ. Спор возник во время обсуждения планов усиления безопасности ЕС и поддержки Украины.