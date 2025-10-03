"Было напряженно": Мерц сильно поссорился с Орбаном на глазах лидеров ЕС, — Bloomberg

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время саммита лидеров Европейского Союза в Дании сильно поссорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за блокирования санкций против РФ.

Спор возник во время обсуждения планов усиления безопасности ЕС и поддержки Украины, пишет Bloomberg.

Мерц упрекнул Орбана в срыве переговоров, ведь венгерский премьер ранее неоднократно блокировал санкции против России и выступал против евроинтеграционных стремлений Украины.

Журналисты подчеркнули, что эта ситуация обострила дискуссию на фоне попыток ЕС объединиться вокруг планов укрепления обороноспособности, особенно после серии нарушений воздушного пространства Россией.

"Это было напряженно, это был особенно увлекательный европейский саммит", — прокомментировал Орбан итоги встречи.

Немецкая сторона отказалась официально комментировать ситуацию.

Венгерские представители также пока не предоставили ответа на запрос журналистов.

