"Опознают по зубам": Медведев угрожает расправой Мерцу и Макрону

Третьему президенту РФ не понравилось, что президент Франции и канцлер Германии пытаются остановить войну в Украине. В связи с чем Дмитрий Медведев перешел к открытым угрозам в адрес европейских лидеров.

Медведев, который уже пять лет занимает пост заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации, разразился очередным оскорбительным постом в адрес европейских политиков. Пост он опубликовал в Х на английском языке.

Медведев снова угрожает мировым лидерам Фото: Скриншот

Дмитрий Медведев раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца за участие Франции и Германии в усилиях США по прекращению войны в Украине.

Медведев заявил, что Мерц и Макрон "забыли уроки" Второй мировой войны и что "все может закончиться так же, как в 1945 году – Макрон и Мерц тоже могут быть опознаны по зубам", проводя аналогию со смертью Адольфа Гитлера, который покончил с собой в Берлине, а после его останки были сожжены, так что опознание было возможно только по зубам.

"Две плохие новости для "двуяйцевых близнецов": Трамп жив и Россия продвигается вперед", — написал Медведев, далее опубликовав скриншот своего спича, потому что он видимо не влазил в пост.

"Два близнеца, Мерц и Макрон, — настоящие психи (росСМИ перевели freaks, как "редкие уроды"). Один жаждет мести. Другой, петух, боится "хищника" у ворот и шантажирует Трампа Путиным. Они совершенно забыли уроки Второй мировой войны. Однако все может закончиться так же, как в 1945 году: их тоже могут опознать по зубам", — написал Медведев, некогда бывший президентом РФ.

Напомним, иногда посты Дмитрия Медведева привлекают внимание мировых лидеров. Например, он грозился дать Ирану "ядерный боекомплект", но быстро пошел на попятный, после того, как его в посте упомянул Дональд Трамп.

Также Медведев угрожал США ядерным ударом, упомянув "мертвую руку" — систему "Периметр", которая является советским и российским автоматизированным комплексом управления ответным ядерным ударом.