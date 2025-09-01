"Впізнають по зубах": Медведєв погрожує розправою Мерцу і Макрону

Третьому президенту РФ не сподобалося, що президент Франції та канцлер Німеччини намагаються зупинити війну в Україні. У зв'язку з чим Дмитро Медведєв перейшов до відкритих погроз на адресу європейських лідерів.

Related video

Медведєв, який уже п'ять років обіймає посаду заступника голови Ради Безпеки Російської Федерації, вибухнув черговим образливим постом на адресу європейських політиків. Пост він опублікував у Х англійською мовою.

Медведєв знову погрожує світовим лідерам Фото: Скриншот

Дмитро Медведєв розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за участь Франції та Німеччини в зусиллях США щодо припинення війни в Україні.

Медведєв заявив, що Мерц і Макрон "забули уроки" Другої світової війни і що "все може закінчитися так само, як у 1945 році — Макрона і Мерца теж можуть впізнати за зубами", проводячи аналогію зі смертю Адольфа Гітлера, який наклав на себе руки в Берліні, а потім його рештки спалили, тому впізнати його можна було тільки за зубами.

"Дві погані новини для "двояйцевих близнюків": Трамп живий і Росія просувається вперед", — написав Медведєв, далі опублікувавши скріншот свого спічу, тому що він, очевидно, не влазив у пост.

"Два близнюки, Мерц і Макрон, — справжні психи (росЗМІ переклали freaks, як "рідкісні виродки"). Один жадає помсти. Інший, півень, боїться "хижака" біля воріт і шантажує Трампа Путіним. Вони зовсім забули уроки Другої світової війни. Однак усе може закінчитися так само, як у 1945 році: їх теж можуть впізнати за зубами", — написав Медведєв, який колись був президентом РФ.

Нагадаємо, іноді пости Дмитра Медведєва привертають увагу світових лідерів. Наприклад, він погрожував дати Ірану "ядерний боєкомплект", але швидко відступився, після того, як його в пості згадав Дональд Трамп.

Також Медведєв погрожував США ядерним ударом, згадавши "мертву руку" — систему "Периметр", яка є радянським і російським автоматизованим комплексом управління ядерним ударом у відповідь.