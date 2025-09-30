"Россия слабая": Орбан заявил, что Венгрия не боится сбивать дроны РФ (видео)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что дроны РФ, которые нарушат воздушное пространство его страны, будут сбиты. При этом он считает, что Россия уже "победила" в войне против Украины.

Виктор Орбан сказал в интервью YouTube-каналу Harcosok órája, опубликованном 29 сентября, что его удивляет позиция европейских лидеров. Премьер-министр Венгрии не понимает, почему они ведут себя в отношении России "так, будто они в опасности".

Орбан назвал Россию слабой в военном и экономическом плане. На видео с 30:06.

Орбан напомнил, что РФ имеет около 140 миллионов населения, тогда как страны Европейского Союза вместе — более 400 миллионов. Российский ВВП, по его словам, тоже очень мал и не позволяет достичь экономической производительности.

"То, что россияне тратят на военные нужды — это лишь часть того, что мы тратим в Западной Европе. Следовательно, по всем показателям мы сильнее. Я никогда не понимал: если мы сильнее, то почему мы говорим так, будто мы слабые? Россия не может нам навредить. Россия слабая в военном плане, экономически слабая", — сказал венгерский премьер.

Ведущий спросил мнение Орбана относительно вторжения российских дронов в Польшу и поинтересовался, что будет, если беспилотники залетят в Венгрию.

"Мы не боимся этого. Мы их расстреляем", — ответил премьер-министр.

Он также заявил, что президент США Дональд Трамп спрашивал его мнение относительно российско-украинской войны.

"Я сказал ему, что эта война закончилась. Русские победили. Это дело закрыто. Вопрос заключается в том, когда мы достигнем соглашения с россиянами и кто его заключит: будет соглашение между США и Россией, или между Европой и Россией. Эту войну невозможно выиграть военным путем", — сказал Виктор Орбан.

Напомним, также в интервью Harcosok órája Орбан заявил, что"Украина закроется без денег Запада". Он признался, что не считает Украину суверенным государством, потому что ее "удерживают" западные партнеры. Так он прокомментировал сообщение о вторжении БПЛА из Венгрии в украинское воздушное пространство, которое произошло 26 сентября.

Кроме того, Орбан говорил, что Венгрия не будет отказываться от нефти РФ, потому что это гарантирует его стране энергетическую безопасность.