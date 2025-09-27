"Для слепых венгерских чиновников": Сибига показал маршрут БПЛА из Венгрии в Украину

Министр иностранных дел Андрей Сибига показал карту с маршрутом, по которому летел венгерский беспилотник-разведчик над территорией Украины 26 сентября.

Андрей Сибига проинформировал, что Вооруженные силы Украины "собрали все необходимые доказательства" относительно инцидента, и добавил, что Украина до сих пор ожидает от Венгрии объяснений относительно причин пребывания объекта в украинском воздушном пространстве. Пост министр опубликовал на Х.

Андрей Сибига показал, как летел дрон из Венгрии

"Для слепых венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные Силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем объяснения Венгрии, что этот объект сделал в нашем воздушном пространстве", — написал Сибига.

Венгерские дроны в Украине — что известно

Утром 26 сентября радиолокационные средства Вооруженных сил Украины дважды зафиксировали в украинском воздушном пространстве пролет на разных высотах "воздушного объекта типа дрон". Он летал над территорией Закарпатской области. Также они опубликовали карту, где продемонстрировали траекторию движения БПЛА.

Президент Владимир Зеленский поручил военным провести полную проверку инцидента с пересечением границы венгерскими дронами-разведчиками и в случае повторных таких попыток реагировать соответственно. По его словам БПЛА мог залетать для мониторинга промышленного потенциала в приграничных районах.

В Министерстве обороны Венгрии отвергли обвинения относительно запуска дронов в Украину. В венгерском ведомстве заверили, что не запускали беспилотников в сторону границы с Украиной и не получали сообщений об инциденте от украинской стороны. А политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Балаш Орбан, назвал слова Владимира Зеленского "провокацией".

Напомним, президент Украины говорил о венгерском БПЛА и на брифинге с журналистами, с которыми он общался 27 сентября после возвращения из США. Он отметил, что все перемещения беспилотника зафиксированы.