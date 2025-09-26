Поддержите нас UA
Дважды нарушал границу: Генштаб ВСУ показал траекторию венгерского дрона в Украине (карта)

В Генштабе ВСУ заявили о нарушении венгерским дроном воздушного пространства Украины | Фото: Freepik

Дрон из Венгрии был замечен в Украине утром 26 сентября. В Генштабе ВСУ рассказали, что беспилотник нарушал венгерско-украинскую границу дважды.

Венгерский дрон был зафиксирован над Закарпатской областью украинскими радиолокационными средствами, рассказала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. По данным Генштаба, беспилотник дважды нарушал государственную границу Украины со стороны Венгрии и пролетал над территорией области на разных высотах.

Траектория дрона из Венгрии в Украине
Визуальный пример фиксации венгерского дрона
Фото: Генштаб ВСУ

Воздушное пространство для нивелирования потенциальной угрозы патрулировал расчет беспилотного летательного аппарата типа "Колдун-КМ" Сил беспилотных систем ВСУ. Патрулирование проводилось над Ужгородским районом.

Также в Генштабе ВСУ показали на картах визуальные примеры фиксации дрона, который нарушил государственную границу.

Траектория венгерского дрона в Украине
Генштаб ВСУ показал, где был зафиксирован венгерский дрон
Фото: Генштаб ВСУ

Дроны из Венгрии в Украине: детали инцидента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, что вероятно венгерские дроны заходили в воздушное пространство Украины, 26 сентября. Он предположил, что беспилотники разведывали промышленный потенциал в приграничных областях.

В Министерстве обороны Венгрии отвергли обвинения относительно запуска дронов в Украину. В венгерском ведомстве заверили, что не запускали беспилотников в сторону границы с Украиной и не получали сообщений об инциденте от украинской стороны. При этом политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Балаш Орбан, назвал слова Владимира Зеленского "провокацией".