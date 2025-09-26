Двічі порушував кордон: Генштаб ЗСУ показав траєкторію угорського дрона в Україні (мапа)

Дрон з Угорщини був помічений в Україні вранці 26 вересня. В Генштабі ЗСУ розповіли, що безпілотник порушував угорсько-український кордон двічі.

Угорський дрон був зафіксований над Закарпатською областю українськими радіолокаційними засобами, розповіла пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. За даними Генштабу, безпілотник двічі порушував державний кордон України зі сторони Угорщини та пролітав над територією області на різних висотах.

Візуальний приклад фіксації угорського дрона Фото: Генштаб ЗСУ

Повітряний простір для нівелювання потенційної загрози патрулював розрахунок безпілотного літального апарату типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗСУ. Патрулювання проводилося над Ужгородським районом.

Також у Генштабі ЗСУ показали на мапах візуальні приклади фіксації дрона, який порушив державний кордон.

Генштаб ЗСУ показав, де був зафіксований угорський дрон Фото: Генштаб ЗСУ

Дрони з Угорщини в Україні: деталі інциденту

Президент України Володимир Зеленський повідомив із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, що вірогідно угорські дрони заходили в повітряний простір України, 26 вересня. Він припустив, що безпілотники розвідували промисловий потенціал у прикордонних областях.

В Міністерстві оборони Угорщини відкинули звинувачення щодо запуску дронів в Україну. В угорському відомстві запевнили, що не запускали безпілотників у бік кордону з Україною та не отримували повідомлень про інцидент від української сторони. При цьому політичний радник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, Балаш Орбан, назвав слова Володимира Зеленського "провокацією".