Двічі порушував кордон: Генштаб ЗСУ показав траєкторію угорського дрона в Україні (мапа)
Дрон з Угорщини був помічений в Україні вранці 26 вересня. В Генштабі ЗСУ розповіли, що безпілотник порушував угорсько-український кордон двічі.
Угорський дрон був зафіксований над Закарпатською областю українськими радіолокаційними засобами, розповіла пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. За даними Генштабу, безпілотник двічі порушував державний кордон України зі сторони Угорщини та пролітав над територією області на різних висотах.
Повітряний простір для нівелювання потенційної загрози патрулював розрахунок безпілотного літального апарату типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗСУ. Патрулювання проводилося над Ужгородським районом.
Також у Генштабі ЗСУ показали на мапах візуальні приклади фіксації дрона, який порушив державний кордон.
Дрони з Угорщини в Україні: деталі інциденту
Президент України Володимир Зеленський повідомив із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, що вірогідно угорські дрони заходили в повітряний простір України, 26 вересня. Він припустив, що безпілотники розвідували промисловий потенціал у прикордонних областях.
В Міністерстві оборони Угорщини відкинули звинувачення щодо запуску дронів в Україну. В угорському відомстві запевнили, що не запускали безпілотників у бік кордону з Україною та не отримували повідомлень про інцидент від української сторони. При цьому політичний радник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, Балаш Орбан, назвав слова Володимира Зеленського "провокацією".