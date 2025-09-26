"Провокація": в Угорщині відповіли на звинувачення щодо запуску дронів в Україну

В уряді Угорщини заперечили інформацію про те, що їхні військові безпілотники порушували повітряний простір України. Політичний радник прем'єр-міністра Віктора Орбана, Балаш Орбан, своєю чергою назвав ці повідомлення "провокацією президента Зеленського".

Про ймовірний заліт угорських дронів в Україну повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Міністерство оборони Угорщини в коментарі Telex 26 вересня заявило, що ці твердження не відповідають дійсності.

У відомстві запевнили, що Армія оборони Угорщини не запускала безпілотник, який нібито перетнув угорсько-український кордон, і не отримувала жодних наказів щодо цього. Також в Міноборони Угорщини стверджують, що не отримували інформації про інцидент на кордоні від української сторони, хоча постійно підтримують з Україною зв'язок.

Також в угорському Міноборони додали, що уряд країни кілька місяців тому посилив захист повітряного простору над східними регіонами. У відомстві зазначили, що спільні військові навчання "Адаптивні гусари 2025" у рамках НАТО мають тривати в країні до середини жовтня, і про їх перебіг будуть постійно інформувати Київ.

Балаш Орбан, політичний радник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, своєю чергою назвав інформацію про дрони з Угорщини в Україні "провокацією президента Зеленського" та "спробою підірвати мирну позицію" його країни.

"Раніше вони намагалися фізично порушити енергопостачання нашої країни атаками на нафтопровід «Дружба». Цього разу вони використовують дезінформацію воєнного часу проти Угорщини", — заявив Орбан.

На заяву Володимира Зеленського також відреагував у Facebook міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто.

"Володимир Зеленський починає шаленіти від антиугорщини, тепер він бачить жахіття", — написав угорський урядовець.

Угорські дрони залетіли в Україну: що відомо

Президент України Володимир Зеленський 26 вересня повідомив про те, що, ймовірно, угорські дрони заходили в український повітряний простір. За його словами, про це під час військової наради доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Президент додав, що попередньо ці БПЛА могли розвідувати промисловий потенціал у прикордонних регіонах України.

Нагадаємо, глава МЗС країни Петер Сійярто в опублікованому 23 вересня інтерв'ю заявляв, що Угорщина відмовилася припинити закупівлі нафти і газу в Росії попри заклики президента США Дональда Трампа.