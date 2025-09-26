"Провокация": в Венгрии ответили на обвинения в запуске дронов в Украину

В правительстве Венгрии опровергли информацию о том, что их военные беспилотники нарушали воздушное пространство Украины. Политический советник премьер-министра Виктора Орбана, Балаш Орбан, в свою очередь назвал эти сообщения "провокацией президента Зеленского".

О вероятном залете венгерских дронов в Украину сообщил президент Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского. Министерство обороны Венгрии в комментарии Telex 26 сентября заявило, что эти утверждения не соответствуют действительности.

В ведомстве заверили, что Армия обороны Венгрии не запускала беспилотник, который якобы пересек венгерско-украинскую границу, и не получала никаких приказов по этому поводу. Также в Минобороны Венгрии утверждают, что не получали информации об инциденте на границе от украинской стороны, хотя постоянно поддерживают с Украиной связь.

Также в венгерском Минобороны добавили, что правительство страны несколько месяцев назад усилило защиту воздушного пространства над восточными регионами. В ведомстве отметили, что совместные военные учения "Адаптивные гусары 2025" в рамках НАТО должны продлиться в стране до середины октября, и об их ходе будут постоянно информировать Киев.

Балаш Орбан, политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в свою очередь назвал информацию о дронах из Венгрии в Украине "провокацией президента Зеленского" и "попыткой подорвать мирную позицию" его страны.

"Ранее они пытались физически нарушить энергоснабжение нашей страны атаками на нефтепровод "Дружба". На этот раз они используют дезинформацию военного времени против Венгрии", — заявил Орбан.

На заявление Владимира Зеленского также отреагировал в Facebook министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгрии, теперь он видит ужас", — написал венгерский чиновник.

Венгерские дроны залетели в Украину: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября сообщил о том, что, вероятно, венгерские дроны заходили в украинское воздушное пространство. По его словам, об этом во время военного совещания доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Президент добавил, что предварительно эти БПЛА могли разведывать промышленный потенциал в приграничных регионах Украины.

Напомним, глава МИД страны Петер Сийярто в опубликованном 23 сентября интервью заявлял, что Венгрия отказалась прекратить закупки нефти и газа у России несмотря на призывы президента США Дональда Трампа.