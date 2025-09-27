Новое оружие, венгерские БПЛА и блэкаут в Москве: брифинг Зеленского после встречи с Трампом

Владимир Зеленский 27 сентября провел брифинг с журналистами, на котором рассказал о результатах встреч и бесед на Генассамблее ООН. Глава государства анонсировал, что Украина сейчас ведет с США переговоры по закупке нового оружия и прокомментировал информацию о возможном запросе Киева на поставку ракет "Томагавк".

Президент Украины сделал краткий итог по дипломатической работе, а затем журналисты задавали вопросы. Владимир Зеленский отметил, что Украина провела несколько дней на Генассамблее ООН и отметил, что есть важные положительные политические изменения и практические положительные шаги для нашего государства.

Владимир Зеленский провел брифинг для журналистов после возвращения из США

Зеленский анонсировал визит премьер-министра Юлии Свириденко в США в октябре и встречи на уровне Кабинета Министров. И сделал несколько важных заявлений, Фокус выбрал главные.

Украина ведет с США два соглашения по вооружению

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет с США два соглашения по закупке вооружения и продаже дронов. Он назвал их "Mega Deal" и "Drone Deal".

По словам президента, представители Украины и США уже перешли на технический уровень ведения переговоров по продаже дронов. Об обоих соглашениях Зеленский говорил с президентом США Трампом во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

"Кроме большого соглашения по вооружениям, которое условно называем "Mega Deal", мы также обсудили "Drone Deal". Технические группы уже начинают работать над этим соглашением. Это касается дронов, которые Соединенные Штаты приобретут непосредственно у Украины", — сообщил президент.

Также президент Украины Зеленский и президент США Трамп обсудили во время встречи дипломатические шаги для завершения войны, ситуацию на фронте, защиту энергетической инфраструктуры — как Украины так и Европы.

Украина получит две системы Patriot и уже имеет одну от Израиля

Зеленский заявил, что этой осенью Украина получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Также, по его словам, украинское небо уже месяц защищает Patriot, который Киев получил от Израиля.

"Израильский комплекс Patriot. Месяц. Две системы Patriot мы получим осенью", — сказал глава государства, не уточняя деталей.

Украина имеет собственное оружие для ударов по РФ

Президент Украины, комментируя запрос Украины к президенту США Трампу передать ракеты Tomahawk, сообщил, что сегодня Украина отвечает на удары России собственным оружием, в частности дальнобойными средствами.

"Если бы у нас было другое оружие, мы бы его применили. Мы передали президенту США детали о наших потребностях — это заложено в соглашении на 90 миллиардов долларов, но готовы обсуждать отдельные поставки, в частности дальнобойное оружие. Больше деталей не могу сообщить — это очень чувствительно. Спасибо", — сказал президент.

Украина до конца войны будет осуществлять контролируемый экспорт оружия до конца войны

Президент сообщил, что те вооружения которые в ВСУ в дефиците — будут оставаться для удовлетворения потребностей войска.

"По вопросу контролируемого экспорта оружия, на которое нет дефицита в украинской армии. Именно так мы подходим к этому вопросу, потому что приоритет — ВСУ. А где мы производим больше, то остаток можем экспортировать, и иметь от этого деньги, которые уже тратить на дефицитный товар — дроны, перехватчики дальнобойные дроны — то, на что не хватает денег. Такая система всех устраивает. Армию устраивает, — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что экспорт украинского оружия будет контролироваться до конца войны, а те вооружения, на которые у украинского войска нет дефицита, будут продаваться в Европу, США и страны Ближнего Востока. Также на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке украинская сторона договорилась о продаже оружия в некоторые страны Африки.

"У меня уже есть предложения нескольких африканских стран. Скажу честно, мы уже выбрали страну. Ну, еще посмотрим, есть большой запрос относительно представительства в Африке", — добавил президент.

"Блэкаут в Москве" — Зеленский рассказал об ответных ударах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кремле должны знать: если они угрожают Киеву блэкаутом, блэкаут наступит в Москве.

"Если Россия каждую зиму ставит своей целью блэкаут в Украине, то я не уверен, что ответ Украины и партнеров должен быть другим. Россия должна знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми, они не являются агрессорами, но это не значит, что они слабые. Не надо проявлять слабость. Если угрожают блэкаутом столице Украины, то в Кремле должны знать, что будет блэкаут и в столице России", — сказал Зеленский.

По его словам, не стоит быть слишком осторожными в риторике с россиянами, когда те переходят к угрозам.

"Не надо ждать мягких шагов со стороны России в сторону Украины, и соответственно Украина должна давать соответствующие шаги в сторону России. И не надо этого бояться, и не надо быть очень осторожными в риторике с россиянами, если они угрожают. Я считаю, что такая же риторика должна быть и в цивилизованных странах", — заявил президент Украины.

Поставки энергоносителей в Словакию и Венгрию и венгерские БПЛА

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помогать Словакии с альтернативными поставками газа и нефти. Аналогичные предложения Украина готова сделать и для Венгрии, но Будапешт пока не проявил энтузиазма.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в нормальных отношениях со всеми партнерами в Евросоюзе и со всеми государствами-членами НАТО.

"Словакия — одна из таких стран. Мы готовы помочь ей в альтернативных поставках, но не в поставках нефти и газа РФ", — сказал он.

По его словам, в октябре ожидается межправительственная встреча Украины и Словакии, на которой украинская сторона предложит альтернативные шаги энергетической поддержки.

В то же время президент отметил, что Киев готов обсуждать вопрос поставок энергоносителей и с Венгрией.

"Но с их стороны никаких шагов, кроме сигналов медиа по поддержке Украины, я не слышу. А еще мы видим дроны-разведчики. Поэтому я позитива с венгерской стороны от руководства Венгрии не вижу шагов навстречу. Но, безусловно, мы всегда готовы к диалогу",- сказал президент.

Он сказал, что был один дрон, который прилетел из Венгрии и его перемещения зафиксированы в электронном виде и есть доказательства.

Украина сбила большинство российских дронов, которые летели в Польшу

Говоря о дронах, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 10 сентября Россия запустила 92 дрона через Украину в Польшу и часть из них сбила украинская противовоздушная оборона, а в Польшу попало 19 дронов.

"Мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. И поэтому мы считаем, что летело девяносто два. Мы все сбили, девятнадцать, считаем, долетело, четыре сбили поляки. Я не сравниваю наши силы. Мы в войне, они не в войне", — сказал президент.

По словам Зеленского, Украина готова делиться знаниями относительно дроновых атак и противодействия им с партнерами.

"Прежде всего мы уже проводим консультации с несколькими странами. Пока не буду называть все, хотя некоторые детали были публичными. Мы прислали сигналы ряду партнеров и планируем отправить консультативные группы для обучения наших подразделений противодействия этим шагам. Некоторые представители стран приедут в Украину для практического обучения", — отметил президент.

Зеленский считает, что Россия умышленно атакует дронами страны НАТО в Европе для "проверки, насколько они готовы помогать Украине".

Возможна ли сейчас деоккупация Украины

Владимир Зеленский рассказал, что Украина сейчас не может деоккупировать всю свою территорию из-за недостатка ресурсов и замедленных поставок вооружения.

"Важно, чтобы все понимали: наша территория и независимость — это вопрос справедливого мира. Украина не проиграла. Россия не достигла своей цели — разрушение и уничтожение нашего государства, и я убежден, что и не достигнет", — сообщил Зеленский.

И, по его словам, есть препятствия для того, чтобы Украина могла освободить временно оккупированные территории.

"Сейчас у нас хватает сил удерживать фронт и не допустить дальнейшей оккупации. Еще есть проблема — замедленные поставки и недостаток финансирования, в частности на перехватчики дронов. Украинские компании уже наладили производство, но без достаточного финансирования мы не сможем в полном объеме реализовать необходимые шаги", — сообщил президент, отметив, что полная деоккупация Украины — "это вопрос времени".

Напомним, в правительстве Венгрии опровергли информацию о том, что их военные беспилотники нарушали воздушное пространство Украины. Там назвали заявление президента Зеленского "провокацией".

Также в интервью президент Украины говорил, что получил "зеленый свет" на ответные удары по российской энергетике. Он подчеркнул, что лидер США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина победила в войне.