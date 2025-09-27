Нова зброя, угорські БПЛА та блекаут у Москві: брифінг Зеленського після зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський 27 вересня провів брифінг із журналістами, на якому розповів про результати зустрічей та бесід на Генасамблеї ООН. Очільник держави анонсував, що Україна наразі веде зі США переговори щодо закупівлі нової зброї та прокоментував інформацію щодо можливого запиту Києва на постачання ракет "Томагавк".

Президент України зробив короткий підсумок щодо дипломатичної роботи, а потім журналісти ставили питання. Володимир Зеленський зауважив, що Україна провела кілька днів на Генасамблеї ООН та зауважив, що є важливі позитивні політичні зміни і практичні позитивні кроки для нашої держави.

Володимир Зеленський провів брифінг для журналістів після повернення із США

Зеленський анонсував візит прем'єр-міністерки Юлії Свириденко у США в жовтні та зустрічі на рівні Кабінету Міністрів. Та зробив кілька важливих заяв, Фокус вибрав головні.

Україна веде із США дві угоди щодо озброєння

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде із США дві угоди щодо закупівлі озброєння та продажу дронів. Він назвав їх "Mega Deal" та "Drone Deal".

За словами президента, представники України та США вже перейшли на технічний рівень ведення переговорів щодо продажу дронів. Про обидві угоди Зеленський говорив з президентом США Трампом під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

"Окрім великої угоди щодо озброєнь, яку умовно називаємо "Mega Deal", ми також обговорили "Drone Deal". Технічні групи вже починають працювати над цією угодою. Це стосується дронів, які Сполучені Штати придбають безпосередньо в України", — повідомив президент.

Також президент України Зеленський та президент США Трамп обговорили під час зустрічі дипломатичні кроки для завершення війни, ситуацію на фронті, захист енергетичної інфраструктури — як України так і Європи.

Україна отримає дві системи Patriot і вже має одну від Ізраїлю

Зеленський заявив, що цієї осені Україна отримає дві системи протиповітряної оборони Patriot. Також, за його словами, українське небо вже місяць захищає Patriot, який Київ отримав від Ізраїлю.

"Ізраїльський комплекс Patriot. Місяць. Дві системи Patriot ми отримаємо восени", — сказав глава держави, не уточнюючи деталей.

Україна має власну зброю для ударів по РФ

Президент України, коментуючи запит України до президента США Трампа передати ракети Tomahawk, повідомив, що сьогодні Україна відповідає на удари Росії власною зброєю, зокрема далекобійними засобами.

"Якби в нас була інша зброя, ми б її застосували. Ми передали президентові США деталі про наші потреби — це закладено в угоді на 90 мільярдів доларів, але готові обговорювати окремі поставки, зокрема далекобійну зброю. Більше деталей не можу повідомити — це дуже чутливо. Дякую", — сказав президент.

Україна до кінця війни буде здійснювати контрольований експорт зброї

Президент повідомив, що ті озброєння які у ЗСУ в дефіциті — залишатимуться для задоволення потреб війська.

"Щодо питання контрольованого експорту зброї, на яку немає дефіциту в українській армії. Саме так ми підходимо до цього питання, тому що пріоритет – ЗСУ. А де ми виробляємо більше, то залишок можемо експортувати, і мати від цього гроші, які уже витрачати на дефіцитний товар – дрони, перехоплювачі далекобійні дрони – те, на що не вистачає грошей. Така система всіх влаштовує. Армію влаштовує, — сказав Зеленський.

Президент України зауважив, що експорт української зброї буде контрольований до кінця війни, а ті озброєння, на які в українського війська нема дефіциту, продаватимуться до Європи, США і країн Близького Сходу. Також на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку українська сторона домовилася про продаж зброї до деяких країн Африки.

"У мене вже є пропозиції кількох африканських країн. Скажу чесно, ми вже обрали країну. Ну, іще подивимося, є великий запит щодо представництва в Африці", — додав президент.

"Блекаут у Москві" – Зеленський розповів про удари у відповідь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Кремлі повинні знати: якщо вони погрожують Києву блекаутом, блекаут настане у Москві.

"Якщо Росія кожну зиму ставить собі за мету блекаут в Україні, то я не впевнений, що відповідь України і партнерів має бути іншою. Росія повинна знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими, вони не є агресорами, але це не значить, що вони слабкі. Не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом столиці України, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут і в столиці Росії", — сказав Зеленський.

За його словами, не варто бути надто обережними в риториці з росіянами, коли ті переходять до погроз.

"Не треба чекати м’яких кроків з боку Росії в бік України, і відповідно Україна повинна давати відповідні кроки в бік Росії. І не треба цього боятися, і не треба бути дуже обережними в риториці з росіянами, якщо вони погрожують. Я вважаю, що така сама риторика повинна бути і в цивілізованих країнах", — заявив президент України.

Постачання енергоносіїв до Словаччини та Угорщини та угорські БПЛА

Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий допомагати Словаччині з альтернативними постачаннями газу і нафти. Аналогічні пропозиції Україна готова зробити й для Угорщини, але Будапешт поки не проявив ентузіазму.

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в нормальних стосунках з усіма партнерами в Євросоюзі та з усіма державами-членами НАТО.

"Словаччина — одна з таких країн. Ми готові допомогти їй в альтернативних постачаннях, але не в постачанні нафти та газу РФ", — сказав він.

За його словами, у жовтні очікується міжурядова зустріч України та Словаччини, на якій українська сторона запропонує альтернативні кроки енергетичної підтримки.

Водночас президент зауважив, що Київ готовий обговорювати питання постачання енергоносіїв і з Угорщиною.

"Але з їхнього боку ніяких кроків, окрім сигналів медіа щодо підтримки України, я не чую. А ще ми бачимо дрони-розвідники. Тому я позитиву з угорської сторони від керівництва Угорщини не бачу кроків назустріч. Але, безумовно, ми завжди готові до діалогу",— сказав президент.

Він сказав, що був один дрон, який прилетів з Угорщини і його переміщення зафіксовані в електронному вигляді і є докази.

Україна збила більшість російських дронів, які летіли у Польщу

Говорячи про дрони, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 10 вересня Росія запустила 92 дрони через Україну до Польщі і частину з них збила українська протиповітряна оборона, а до Польщі потрапило 19 дронів.

"Ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту. І тому ми вважаємо, що летіло дев'яносто два. Ми все збили, дев'ятнадцять, вважаємо, долетіло, чотири збили поляки. Я не порівнюю наші сили. Ми в війні, вони не в війні", — сказав президент.

За словами Зеленського, Україна готова ділитися знаннями щодо дронових атак та протидії ним з партнерами.

"Передусім ми вже проводимо консультації з кількома країнами. Поки не називатиму всі, хоча деякі деталі були публічними. Ми надіслали сигнали низці партнерів і плануємо відправити консультативні групи для навчання наших підрозділів протидії цим крокам. Деякі представники країн приїдуть в Україну для практичного навчання", — зауважив президент.

Зеленський вважає, що Росія навмисне атакує дронами країни НАТО у Європі для "перевірки, наскільки вони готові допомагати Україні".

Чи можлива зараз деокупація України

Володимир Зеленський розповів, що Україна зараз не може деокупувати всю свою територію через нестачу ресурсів та сповільнені поставки озброєння.

"Важливо, щоб усі розуміли: наша територія та незалежність — це питання справедливого миру. Україна не програла. Росія не досягла своєї мети — руйнування та знищення нашої держави, і я переконаний, що й не досягне", — повідомив Зеленський.

І, за його словами, є перешкоди для того, щоб Україна могла звільнити тимчасово окуповані території.

"Нині в нас вистачає сил утримувати фронт і не допустити подальшої окупації. Ще є проблема — уповільнені поставки та нестача фінансування, зокрема на перехоплювачі дронів. Українські компанії вже налагодили виробництво, але без достатнього фінансування ми не зможемо в повному обсязі реалізувати необхідні кроки", — повідомив президент, зауваживши, що повна деокупація України — "це питання часу".

Нагадаємо, в уряді Угорщини заперечили інформацію про те, що їхні військові безпілотники порушували повітряний простір України. Там назвали заяву президента Зеленського "провокацією".

Також в інтерв'ю президент України говорив, що отримав "зелене світло" на удари по російській енергетиці у відповідь. Він наголосив, що лідер США Дональд Трамп хоче, щоб Україна перемогла у війні.