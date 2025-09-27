Якщо РФ погрожує блекаутом у Києві — буде блекаут і в Москві, — Зеленський

Президент України попередив, що буде відповідна реакція на будь-яку агресію Росії проти цивільного населення, особливо на спроби залишити українців без світла.

Related video

"Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то мають знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії", — попередив Зеленський на сьогоднішній пресконференції з журналістами, на якій він розповідав про результати поїздки до Нью-Йорка на Генасамблею ООН.

У США, нагадаємо, президент України зустрічався з Дональдом Трампом.

"Росія має чітко розуміти, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Однак це не означає, що вони слабкі", — резюмував Володимир Зеленський.

Також він говорив про онлайн-мапи окупованих територій. Президент України зазначив, що відображення "червоних областей" не завжди означає, що вони окуповані, а означає, що там могли зафіксувати ворога.

"Програма фіксує, куди зайшов ворог. Програма просто це відзначає, але одразу є відчуття, що територія окупована. Вона не окупована, це така війна, на жаль. Усіх цих осіб можуть до вечора знищити, але в Америці в цей момент до вечора можуть показати, що знов село нібито окуповане", — пояснив гарант.

Зеленський додав, що це ж стосується європейських лідерів та українського суспільства — вони думають, що території окуповані, але там тільки відзначається присутність ворога.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Axios президент України Володимир Зеленський розповів про те, які страхи переслідують Путіна в контексті триваючої російсько-української війни.

Також у цьому інтерв'ю президент України розповів, що отримав "зелене світло" на удари у відповідь по російській енергетиці. Він підкреслив, що лідер США Дональд Трамп хоче, щоб Україна перемогла у війні.