Если РФ угрожает блэкаутом в Киеве — будет блэкаут и в Москве, — Зеленский

Президент Украины предупредил, что будет ответная реакция на любую агрессию России против гражданского населения, особенно на попытки оставить украинцев без света.

"Если угрожают блэкаутом, например, в столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России", — предупредил Зеленский на сегодняшней пресс-конференции с журналистами, на которой он рассказывал о результатах поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

В США, напомним, президент Украины встречался с Дональдом Трампом.

"Россия должна четко понимать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. Однако это не значит, что они слабые", — резюмировал Владимир Зеленский.

Также он говорил об онлайн-картах оккупированных территорий. Президент Украины отметил, что отображение "красных областей" не всегда значит, что они оккупированы, а означает, что там могли зафиксировать врага.

"Программа фиксирует, куда зашел враг. Программа просто это отмечает, но сразу есть ощущение, что территория оккупирована. Она не оккупирована, это такая война, к сожалению. Всех этих лиц могут до вечера уничтожить, но в Америке в этот момент до вечера могут показать, что вновь село якобы оккупировано", — объяснил гарант.

Зеленский добавил, что это же касается европейских лидеров и украинского общества — они думают, что территории оккупированы, но там только отмечается присутствие врага.

Напомним, в интервью изданию Axios президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какие страхи преследуют Путина в контексте продолжающейся российско-украинской войны.

Также в этом интервью президент Украины рассказал, что получил "зеленый свет" на ответные удары по российской энергетике. Он подчеркнул, что лидер США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина победила в войне.