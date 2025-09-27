Україна збила більшість БПЛА, які РФ запустила на Польщу, — Зеленський

Президент України заявив, що в ніч на 10 вересня, коли Росія запустила в бік Польщі 92 дрони, більшу частину з них збила Україна.

Related video

Володимир Зеленський заявив, що з цих 92 БпЛА на територію Польщі залетіло лише 19 дронів. Про це президент повідомив на брифінгу 27 вересня, передає кореспондент "Суспільного".

"Ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту. І тому ми вважаємо, що летіло дев'яносто два. Ми все збили, дев'ятнадцять, вважаємо, долетіло, чотири збили поляки. Я не порівнюю наші сили. Ми в війні, вони не в війні", - заявив президент.

Російський дрон, збитий у Польщі

Зеленський додав, що Україна консультує щодо подібних інцидентів країни ЄС, їхні представники навчатимуться в Україні.

"Передусім ми вже проводимо консультації з кількома країнами. Поки не називатиму всі, хоча деякі деталі були публічними. Ми надіслали сигнали низці партнерів і плануємо відправити консультативні групи для навчання наших підрозділів протидії цим крокам. Деякі представники країн приїдуть в Україну для практичного навчання", - розповів президент.

За словами Володимира Зеленського Росія навмисне атакує дронами країни НАТО у Європі для "перевірки, наскільки вони готові допомагати Україні".

"Я вважаю, це матиме значний вплив. Суспільна думка почне ставити питання, чому ми постачаємо іншим, а не можемо захистити себе, і це може зменшити підтримку України, особливо перед зимою. І в такий момент ці країни можуть приберегти системи ППО для себе, а не передати Україні. Хоча так воно не працює. Кількість ракет і темпи їх виробництва обмежені, тому самі системи не вирішать проблему миттєво. І такі системи ППО, які європейці виробляли десятиліттями, не захистять від дронових атак. Вони можуть захистити від ракетних атак, але не від дронів", — наголосив президент.

За словами Зеленського, військові країн НАТО у Європі не мають практичних знань про те, як боротись із атаками БПЛА. Наразі, такі знання є тільки в України, адже протиповітряна оборона ЗСУ захищається від російських дронових атак з 2022 року.

Нагадаємо, ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Тоді військові збили близько 4 з 19 безпілотників, повідомив премʼєр-міністр Дональд Туск. Того ж дня Польща активувала статтю 4 Договору НАТО для обговорення ситуації. Голова уряду заявив, що країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через інцидент.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників". Вона діятиме в Польщі та Румунії.

А вже 13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. У небо підняли два винищувачі F-16, які перехопили російський безпілотник Shahed над Дунаєм. 25 вересня Румунія офіційно запровадила процедури для нейтралізації безпілотників та пілотованих літаків, які незаконно потрапляють у її повітряний простір.

Під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у ООН в Нью-Йорку, вони обговорювали і це питання теж.