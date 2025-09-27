Украина сбила большинство БПЛА, которые РФ запустила на Польшу, — Зеленский

Президент Украины заявил, что в ночь на 10 сентября, когда Россия запустила в сторону Польши 92 дрона, большую часть из них сбила Украина.

Владимир Зеленский заявил, что из этих 92 БпЛА на территорию Польши залетело только 19 дронов. Об этом президент сообщил на брифинге 27 сентября, передает корреспондент "Суспільного".

"Мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. И поэтому мы считаем, что летело девяносто два. Мы все сбили, девятнадцать, считаем, долетело, четыре сбили поляки. Я не сравниваю наши силы. Мы в войне, они не в войне", — заявил президент.

Российский дрон, сбитый в Польше

Зеленский добавил, что Украина консультирует по подобным инцидентам страны ЕС, их представители будут учиться в Украине.

"Прежде всего мы уже проводим консультации с несколькими странами. Пока не буду называть все, хотя некоторые детали были публичными. Мы прислали сигналы ряду партнеров и планируем отправить консультативные группы для обучения наших подразделений противодействию этим шагам. Некоторые представители стран приедут в Украину для практического обучения", — рассказал президент.

По словам Владимира Зеленского Россия умышленно атакует дронами страны НАТО в Европе для "проверки, насколько они готовы помогать Украине".

"Я считаю, это будет иметь значительное влияние. Общественное мнение начнет задавать вопрос, почему мы поставляем другим, а не можем защитить себя, и это может уменьшить поддержку Украины, особенно перед зимой. И в такой момент эти страны могут приберечь системы ПВО для себя, а не передать Украине. Хотя так оно не работает. Количество ракет и темпы их производства ограничены, поэтому сами системы не решат проблему мгновенно. И такие системы ПВО, которые европейцы производили десятилетиями, не защитят от дроновых атак. Они могут защитить от ракетных атак, но не от дронов", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, военные стран НАТО в Европе не имеют практических знаний о том, как бороться с атаками БПЛА. Сейчас такие знания есть только у Украины, ведь противовоздушная оборона ВСУ защищается от российских дроновых атак с 2022 года.

Напомним, в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Тогда военные сбили около 4 из 19 беспилотников, сообщил премьер-министр Дональд Туск. В тот же день Польша активировала статью 4 Договора НАТО для обсуждения ситуации. Глава правительства заявил, что страна не будет вводить дополнительные ограничения из-за инцидента.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о начале операции "Восточный страж" на восточном фланге Альянса. Цель операции — "устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников". Она будет действовать в Польше и Румынии.

А уже 13 сентября в северных регионах Румынии объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов. В небо подняли два истребителя F-16, которые перехватили российский беспилотник Shahed над Дунаем. 25 сентября Румыния официально ввела процедуры для нейтрализации беспилотников и пилотируемых самолетов, которые незаконно попадают в ее воздушное пространство.

Во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в ООН в Нью-Йорке, они обсуждали и этот вопрос тоже.