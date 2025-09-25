Румыния разрешила сбивать дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство страны, — СМИ

Румыния официально ввела процедуры для нейтрализации беспилотников и пилотируемых самолетов, которые незаконно попадают в ее воздушное пространство. Решение по дронам принимает командир операции, а по гражданским самолетам — лично министр национальной обороны.

По информации телеканала Digi24, министр обороны Ионуц Моштяну сообщил во время заседания CSAT во дворце Котрочень, что завершена разработка методологии для реализации Закона № 73 от 2025 года о защите воздушного пространства. Закон был принят парламентом весной 2025 года, опубликован в мае, а уже в июле министерский приказ установил порядок действий в отношении дронов.

Министр отметил, что все оборонные учреждения имеют перечень объектов, подлежащих особой защите, и он может обновляться в соответствии с текущими событиями, в частности во время визитов глав государств или проведения важных мероприятий. Закон предусматривает три этапа действий против дронов: идентификация, глушение и непосредственное вмешательство, детали которых засекречены.

Что касается самолетов, Моштяну объяснил, что военные пилотируемые аппараты перехватываются командиром операции в соответствии со стандартами НАТО, а гражданские — только по решению министра. Применение оружия является крайней мерой и происходит только тогда, когда другие методы не сработали, а самолет не покидает воздушное пространство Румынии.

"В случае военных, опять же, решение и вся процедура координируются и выполняются командиром миссии в соответствии со всеми правилами НАТО по перехвату военных самолетов, и мы недавно видели такой случай даже в Эстонии. Есть постепенные шаги, и применение оружия и уничтожение самолета является крайней мерой, мерой крайней меры, если все другие шаги игнорируются, а самолет не идентифицирует себя и не покидает воздушное пространство Румынии", — пояснил он.

Кроме этого, министр напомнил, что подобные процедуры имеют историческую основу после атак 11 сентября 2001 года в США, и решение по гражданским самолетам всегда включает политический компонент. По его словам, принятые правила позволят защитить страну от несанкционированных полетов и избежать чрезвычайных ситуаций, одновременно соблюдая международные нормы безопасности.

Напомним, что 13 сентября в Румынии объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны российских беспилотников, атаковавших Украину. Впоследствии министр обороны страны сообщил, что два истребителя F-16 с авиабазы в Фетеште подняли в воздух для перехвата российского беспилотника, который вошел в воздушное пространство страны. По его словам, самолеты сопровождали аппарат, пока он не исчез с радаров в районе Килия-Веке.

Кроме этого, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные без колебаний будут сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу.