Румунія дозволила збивати дрони та літаки, що порушують повітряний простір країни, — ЗМІ

Румунія офіційно запровадила процедури для нейтралізації безпілотників та пілотованих літаків, які незаконно потрапляють у її повітряний простір. Рішення щодо дронів приймає командир операції, а щодо цивільних літаків — особисто міністр національної оборони.

За інформацією телеканалу Digi24, міністр оборони Іонуц Моштяну повідомив під час засідання CSAT у палаці Котрочень, що завершено розробку методології для реалізації Закону № 73 від 2025 року про захист повітряного простору. Закон було ухвалено парламентом навесні 2025 року, опубліковано у травні, а вже у липні міністерський наказ встановив порядок дій щодо дронів.

Міністр наголосив, що всі оборонні установи мають перелік об’єктів, які підлягають особливому захисту, і він може оновлюватися відповідно до поточних подій, зокрема під час візитів глав держав чи проведення важливих заходів. Закон передбачає три етапи дій проти дронів: ідентифікація, глушіння та безпосереднє втручання, деталі яких засекречені.

Що стосується літаків, Моштяну пояснив, що військові пілотовані апарати перехоплюються командиром операції відповідно до стандартів НАТО, а цивільні — тільки за рішенням міністра. Застосування зброї є крайнім заходом і відбувається лише тоді, коли інші методи не спрацювали, а літак не залишає повітряний простір Румунії.

"У випадку військових, знову ж таки, рішення та вся процедура координуються та виконуються командиром місії відповідно до всіх правил НАТО щодо перехоплення військових літаків, і ми нещодавно бачили такий випадок навіть в Естонії. Є поступові кроки, і застосування зброї та знищення літака є крайнім заходом, заходом крайнього заходу, якщо всі інші кроки ігноруються, а літак не ідентифікує себе та не залишає повітряний простір Румунії", — поясни він.

Окрім цього, міністр нагадав, що подібні процедури мають історичне підґрунтя після атак 11 вересня 2001 року в США, і рішення щодо цивільних літаків завжди включає політичний компонент. За його словами, ухвалені правила дозволять захистити країну від несанкціонованих польотів та уникнути надзвичайних ситуацій, одночасно дотримуючись міжнародних норм безпеки.

Нагадаємо, що 13 вересня у Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу з боку російських безпілотників, що атакували Україну. Згодом міністр оборони країни повідомив, що два винищувачі F-16 з авіабази у Фетешті підняли в повітря для перехоплення російського безпілотника, який увійшов у повітряний простір країни. За його словами, літаки супроводжували апарат, доки він не зник з радарів у районі Кілія-Веке.

Окрім цього, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові без вагань збиватимуть об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу.