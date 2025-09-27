"Для сліпих угорських чиновників": Сибіга показав маршрут БПЛА з Угорщини в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга показав мапу із маршрутом, яким летів угорський безпілотник-розвідник над територією України 26 вересня.

Андрій Сибіга поінформував, що Збройні сили України "зібрали усі необхідні докази" щодо інциденту, та додав, що Україна досі очікує від Угорщини пояснень щодо причин перебування об'єкта в українському повітряному просторі. Пост міністр опублікував на Х.

Андрій Сибіга показав, як летів дрон з Угорщини

"Для сліпих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. Наші Збройні Сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини, що цей об'єкт зробив у нашому повітряному просторі", - написав Сибіга.

Угорські дрони в Україні – що відомо

Вранці 26 вересня радіолокаційні засоби Збройних сил України двічі зафіксували в українському повітряному просторі проліт на різних висотах "повітряного об'єкта типу дрон". Він літав над територією Закарпатської області. Також вони опублікували мапу, де продемонстрували траєкторію руху БПЛА.

Президент Володимир Зеленський доручив військовим провести повну перевірку щодо інциденту з перетином кордону угорськими дронами-розвідниками та у разі повторних таких спроб реагувати відповідно. За його словами БПЛА міг залітати для моніторингу промислового потенціалу в прикордонних районах.

В Міністерстві оборони Угорщини відкинули звинувачення щодо запуску дронів в Україну. В угорському відомстві запевнили, що не запускали безпілотників у бік кордону з Україною та не отримували повідомлень про інцидент від української сторони. А політичний радник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, Балаш Орбан, назвав слова Володимира Зеленського "провокацією".

Нагадаємо, президент України говорив про угорський БПЛА і на брифінгу з журналістами, з якими він спілкувався 27 вересня після повернення з США. Він зауважив, що всі переміщення безпілотника зафіксовані.