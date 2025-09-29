"Украина закроется без денег Запада": Орбан угодил в скандал с объяснением инцидентов с дронами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что "суверенитет Украины давно закончился", так как страна потеряла пятую часть территории.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Harcosok órája ответил на вопрос о венгерских разведывательных беспилотниках, которые недавно вторглись в воздушное пространство Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что разведывательные беспилотники из Венгрии нарушили воздушное пространство Украины, пролетев над промышленными объектами в Закарпатской области.

Во время беседы Орбан признал, что не считает Украину суверенным независимым государством. По его убеждению, никто не собирался атаковать Украину с запада и посоветовал Зеленскому обратить больше внимание на угрозы с востока.

Украина уже потеряла пятую часть своей территории, ее "суверенитет давно закончился", уверен Обран

"Пролетели два, три или четыре венгерских дрона или не пролетели — это не проблема. На несколько метров залетели, и что? Украина не является независимым суверенным государством, мы ее содержим. Если Запад решит завтра не дать денег, Украина закроется", — сказал он.

Венгерский премьер не понимает, за чем могли следить БПЛА на Закарпатье, если там нет зоны боевых действий. Внутренние районы Украины, по его словам, безопасны.

"Никто не будет нападать на нее оттуда. Я не думаю, что поляки, словаки, венгры или болгары захотят напасть на них. Это мистификация, не имеющая значения", — подытожил премьер.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига показывал карту маршрута, по которому летел венгерский БПЛА-разведчик 26 сентября. Радиолокационные средства ВСУ дважды фиксировали пролет дронов из Венгрии.

Минобороны Венгрии отвергало обвинения по поводу запуска дронов в Украину. Политсоветник Орбана называл слова Зеленского "провокацией".