"Україна закриється без грошей Заходу": Орбан вляпався у скандал із поясненням інцидентів із дронами

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що "суверенітет України давно закінчився", оскільки країна втратила п'яту частину території.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю YouTube-каналу Harcosok órája відповів на запитання про угорські розвідувальні безпілотники, які нещодавно вторглися в повітряний простір України.

Президент України Володимир Зеленський 26 вересня заявив, що розвідувальні безпілотники з Угорщини порушили повітряний простір України, пролетівши над промисловими об'єктами в Закарпатській області.

Під час бесіди Орбан визнав, що не вважає Україну суверенною незалежною державою. На його думку, ніхто не збирався атакувати Україну із заходу і порадив Зеленському звернути більше уваги на загрози зі сходу.

Україна вже втратила п'яту частину своєї території, її "суверенітет давно закінчився", впевнений Обран

"Пролетіли два, три чи чотири угорські дрони або не пролетіли — це не проблема. На кілька метрів залетіли, і що? Україна не є незалежною суверенною державою, ми її утримуємо. Якщо Захід вирішить завтра не дати грошей, Україна закриється", — сказав він.

Угорський прем'єр не розуміє, за чим могли стежити БпЛА на Закарпатті, якщо там немає зони бойових дій. Внутрішні райони України, за його словами, безпечні.

"Ніхто не буде нападати на неї звідти. Я не думаю, що поляки, словаки, угорці чи болгари захочуть напасти на них. Це містифікація, яка не має значення", — підсумував прем'єр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга показував карту маршруту, яким летів угорський БпЛА-розвідник 26 вересня. Радіолокаційні засоби ЗСУ двічі фіксували проліт дронів з Угорщини.

Міноборони Угорщини відкидало звинувачення щодо запуску дронів в Україну. Політрадник Орбана називав слова Зеленського "провокацією".