Россия гарантирует безопасность Венгрии: Орбан объяснил, почему не будет отказываться от нефти РФ

Виктор Орбан объяснил, почему Венгрия не будет отказываться от нефти РФ
Виктор Орбан объяснил, почему Венгрия не будет отказываться от нефти РФ

Венгрия не собирается отказываться от поставок газа и нефти из России, несмотря на призывы со стороны международных партнеров. Премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что страна рассматривает российские энергоносители как надежный и экономически выгодный источник, отказ от которого мог бы повысить расходы венгерских семей и подорвать энергетическую безопасность.

Как сообщил премьер в эфире программы "Борцовское время", Россия обеспечивает безопасные и стабильные поставки газа и нефти, а любые альтернативные источники менее надежны.

"Из России надежно поступают газ и нефть. Если нефть и газ оттуда поступать не будут, их придется получать откуда-то еще. Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, безопасность Венгрии гарантирует Россия... Поэтому менять надежное на ненадежное" час", — заявил Орбан.

Премьер также акцентировал внимание на экономическом аспекте: энергоносители из России дешевле альтернативных вариантов, а их отказ автоматически привел бы к повышению цен для населения.

"Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это вопрос не только экономики, но и социальной справедливости", — добавил Орбан.

Он прокомментировал и международную критику закупок венгерской стороной российских энергоносителей. Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Орбан объяснил позицию Будапешта, и, по его словам, американский лидер "понял аргументы". Премьер подчеркнул, что Венгрия — суверенное государство и принимает собственные решения независимо от внешнего давления.

Орбан также отметил, что вопрос энергетики тесно связан с безопасностью страны. Он подчеркнул, что любые изменения в поставках энергоносителей влияют не только на экономику, но и на оборонную готовность, поэтому российские поставки пока остаются ключевым фактором стабильности и безопасности Венгрии.

Напомним, в этом же выпуске Виктор Орбан заявил, что не считает Украину суверенным независимым государством. По его мнению, никто не собирался атаковать Украину с запада и посоветовал Зеленскому обратить больше внимания на угрозы с востока.

Также Фокус писал, что", по мнению Орбана, после завершения войны Украина будет разделена на три "зоны": российскую, демилитаризованную и западную. При этом, по его словам, "российская зона" существует уже сейчас.