Венгрия не собирается отказываться от поставок газа и нефти из России, несмотря на призывы со стороны международных партнеров. Премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что страна рассматривает российские энергоносители как надежный и экономически выгодный источник, отказ от которого мог бы повысить расходы венгерских семей и подорвать энергетическую безопасность.

Как сообщил премьер в эфире программы "Борцовское время", Россия обеспечивает безопасные и стабильные поставки газа и нефти, а любые альтернативные источники менее надежны.

"Из России надежно поступают газ и нефть. Если нефть и газ оттуда поступать не будут, их придется получать откуда-то еще. Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, безопасность Венгрии гарантирует Россия... Поэтому менять надежное на ненадежное" час", — заявил Орбан.

Премьер также акцентировал внимание на экономическом аспекте: энергоносители из России дешевле альтернативных вариантов, а их отказ автоматически привел бы к повышению цен для населения.

"Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это вопрос не только экономики, но и социальной справедливости", — добавил Орбан.

Он прокомментировал и международную критику закупок венгерской стороной российских энергоносителей. Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Орбан объяснил позицию Будапешта, и, по его словам, американский лидер "понял аргументы". Премьер подчеркнул, что Венгрия — суверенное государство и принимает собственные решения независимо от внешнего давления.

Орбан также отметил, что вопрос энергетики тесно связан с безопасностью страны. Он подчеркнул, что любые изменения в поставках энергоносителей влияют не только на экономику, но и на оборонную готовность, поэтому российские поставки пока остаются ключевым фактором стабильности и безопасности Венгрии.

Напомним, в этом же выпуске Виктор Орбан заявил, что не считает Украину суверенным независимым государством. По его мнению, никто не собирался атаковать Украину с запада и посоветовал Зеленскому обратить больше внимания на угрозы с востока.

Также Фокус писал, что", по мнению Орбана, после завершения войны Украина будет разделена на три "зоны": российскую, демилитаризованную и западную. При этом, по его словам, "российская зона" существует уже сейчас.