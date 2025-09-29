Росія гарантує безпеку Угорщини: Орбан пояснив, чому не відмовлятиметься від нафти РФ

Угорщина не збирається відмовлятися від постачання газу та нафти з Росії, попри заклики з боку міжнародних партнерів. Прем’єр-міністр Віктор Орбан підкреслив, що країна розглядає російські енергоносії як надійне та економічно вигідне джерело, відмова від якого могла б підвищити витрати угорських сімей і підірвати енергетичну безпеку.

Як повідомив прем’єр в ефірі програми "Борцівський час", Росія забезпечує безпечні та стабільні постачання газу і нафти, а будь-які альтернативні джерела менш надійні.

"З Росії надійно надходять газ і нафта. Якщо нафту і газ звідти надходити не будуть, їх доведеться отримувати звідкись ще. Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, безпека Угорщини гарантує Росія… Тому міняти надійне на ненадійне" годину", — заявив Орбан.

Прем’єр також наголосив на економічному аспекті: енергоносії з Росії дешевші за альтернативні варіанти, а їх відмова автоматично призвела б до підвищення цін для населення.

"Чому угорські родини повинні платити більше за енергію? Це питання не лише економіки, а й соціальної справедливості", — додав Орбан.

Він прокоментував і міжнародну критику закупівель угорською стороною російських енергоносіїв. Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Орбан пояснив позицію Будапешта, і, за його словами, американський лідер "зрозумів аргументи". Прем’єр підкреслив, що Угорщина — суверенна держава і приймає власні рішення незалежно від зовнішнього тиску.

Орбан також зазначив, що питання енергетики тісно пов’язане з безпекою країни. Він підкреслив, що будь-які зміни в постачанні енергоносіїв впливають не лише на економіку, а й на оборонну готовність, тому російські поставки наразі залишаються ключовим фактором стабільності та безпеки Угорщини.

Нагадаємо, у цьому ж випуску Віктор Орбан заявив, що не вважає Україну суверенною незалежною державою. На його думку, ніхто не збирався атакувати Україну із заходу і порадив Зеленському звернути більше уваги на загрози зі сходу.

Також Фокус писав, що", на думку Орбана, після завершення війни Україну буде поділено на три "зони": російську, демілітаризовану та західну. При цьому, за його словами, "російська зона" існує вже зараз.