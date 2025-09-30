"Росія слабка": Орбан заявив, що Угорщина не боїться збивати дрони РФ (відео)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що дрони РФ, які порушать повітряний простір його країни, будуть збиті. При цьому він вважає, що Росія вже "перемогла" у війні проти України.

Віктор Орбан сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Harcosok órája, опублікованому 29 вересня, що його дивує позиція європейських лідерів. Прем'єр-міністр Угорщини не розуміє, чому вони поводяться відносно Росії "так, ніби вони в небезпеці".

Орбан назвав Росію слабкою у військовому та економічному плані. На відео з 30:06.

Орбан нагадав, що РФ має близько 140 мільйонів населення, тоді як країни Європейського Союзу разом — понад 400 мільйонів. Російський ВВП, за його словами, теж дуже малий і не дозволяє досягти економічної продуктивності.

"Те, що росіяни витрачають на військові потреби — це лише частина того, що ми витрачаємо у Західній Європі. Отже, по всіх показниках ми сильніші. Я ніколи не розумів: якщо ми сильніші, то чому ми говоримо так, ніби ми слабкі? Росія не може нам зашкодити. Росія слабка у військовому плані, економічно слабка", — сказав угорський прем'єр.

Ведучий запитав думку Орбана щодо вторгнення російських дронів до Польщі та поцікавився, що буде, якщо безпілотники залетять в Угорщину.

"Ми не боїмося цього. Ми їх розстріляємо", — відповів прем'єр-міністр.

Він також заявив, що президент США Дональд Трамп питав його думку щодо російсько-української війни.

"Я сказав йому, що ця війна закінчилася. Росіяни перемогли. Ця справа закрита. Питання полягає в тому, коли ми досягнемо угоди з росіянами і хто її укладе: буде угода між США та Росією, чи між Європою та Росією. Цю війну неможливо виграти військовим шляхом", — сказав Віктор Орбан.

Нагадаємо, також в інтерв'ю Harcosok órája Орбан заявив, що "Україна закриється без грошей Заходу". Він зізнався, що не вважає Україну суверенною державою, бо її "утримують" західні партнери. Так він прокоментував повідомлення про вторгнення БПЛА з Угорщини до українського повітряного простору, яке сталося 26 вересня.

Крім того, Орбан казав, що Угорщина не відмовлятиметься від нафти РФ, бо це гарантує його країні енергетичну безпеку.