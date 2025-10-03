"Було напружено": Мерц сильно посварився з Орбаном на очах лідерів ЄС, — Bloomberg

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час саміту лідерів Європейського Союзу у Данії сильно посварився з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном через блокування санкцій проти РФ.

Суперечка виникла під час обговорення планів посилення безпеки ЄС та підтримки України, пише Bloomberg.

Мерц дорікнув Орбану у зриві переговорів, адже угорський прем’єр раніше неодноразово блокував санкції проти Росії та виступав проти євроінтеграційних прагнень України.

Журналісти підкреслили, що ця ситуація загострила дискусію на тлі спроб ЄС об’єднатися навколо планів зміцнення обороноздатності, особливо після серії порушень повітряного простору Росією.

"Це було напружено, це був особливо захопливий європейський саміт", — прокоментував Орбан підсумки зустрічі.

Німецька сторона відмовилась офіційно коментувати ситуацію.

Угорські представники також наразі не надали відповіді на запит журналістів.

Нагадаємо, 30 вересня Орбан заявив, що Угорщина не боїться збивати дрони РФ.

Фокус також писав про те, як Дмитро Медведєв погрожував розправою Мерцу і Макрону.