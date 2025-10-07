"Использует тактику морального шантажа": Орбан набросился на Зеленского с новыми обвинениями

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы "хочет решать, что будет лучше для венгров", обвинив главу государства в том, что он применяет шантаж.

Related video

Виктор Орбан утверждает, что Владимир Зеленский прибегает к "тактике морального шантажа", чтобы якобы заставить другие страны Европы "поддержать его военные действия". Соответствующие обвинения венгерский премьер обнародовал на своей странице в сети X вечером 6 октября.

"Оказывается, президент Зеленский хочет решать, что лучше для венгров. Он снова использует свою привычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные действия", — заявил Орбан.

Скриншот | Орбан набросился на Зеленского с новыми обвинениями

Венгерский премьер также добавил, что его страна "не имеет морального долга" поддерживать вступление Украины в Европейский Союз.

"Ни одна страна никогда не вступала в Европейский Союз путем шантажа — и на этот раз тоже не будет", — подчеркнул Орбан.

По словам политика, народ Венгрии принял решение и проголосовал во время референдума большинством голосов за то, что не поддерживает вступление Украины в ЕС. Владимиру Зеленскому взамен Орбан намекнул, что медиакампания, которую Украина якобы развернула против Венгрии, не способствует улучшению отношений между странами.

"Если вы хотите это изменить, медиакампания, которую вы ведете против Венгрии, вероятно, не является лучшим способом завести друзей", — написал политик.

В своей заметке Орбан апеллировал к условиям договора ЕС. Одно из них определяет, что принятие нового члена возможно только при единогласном решении всех стран-участниц ЕС.

Стоит отметить, что Виктор Орбан не впервые публично заявляет о том, что выступает против вступления Украины в ЕС. Так, 3 октября издание "Европейская правда" сообщило, что венгерский премьер назвал Украину страной "со сложной судьбой".

В сентябре, как писало медиа Magyar Nemzet, Орбан заявлял, что Украина после войны якобы будет разделена на три части: при этом российская часть существует уже сейчас.

В то же время 30 сентября во время интервью для Harcosok órája Орбан заявил, что Венгрия якобы не боится сбивать российские беспилотники.