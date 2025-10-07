"Використовує тактику морального шантажу": Орбан накинувся на Зеленського з новими звинуваченнями

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито "хоче вирішувати, що буде краще для угорців", звинувативши главу держави у тому, що він застосовує шантаж.

Related video

Віктор Орбан стверджує, що Володимир Зеленський вдається до "тактики морального шантажу", аби нібито примусити інші країни Європи "підтримати його військові дії". Відповідні звинувачення угорський прем'єр оприлюднив на своїй сторінці у мережі X увечері 6 жовтня.

"Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців. Він знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії", — заявив Орбан.

Скриншот | Орбан накинувся на Зеленського з новими звинуваченнями

Угорський прем'єр також додав, що його країна "не має морального обов'язку" підтримувати вступ України до Європейського Союзу.

"Жодна країна ніколи не вступала до Європейського Союзу шляхом шантажу — і цього разу теж не буде", — наголосив Орбан.

За словами політика, народ Угорщини прийняв рішення й проголосував під час референдуму більшістю голосів за те, що не підтримує вступ України до ЄС. Володимиру Зеленському натомість Орбан натякнув, що медіакампанія, яку Україна нібито розгорнула проти Угорщини, не сприяє поліпшенню відносин між країнами.

"Якщо ви хочете це змінити, медіакампанія, яку ви ведете проти Угорщини, ймовірно, не є найкращим способом завести друзів", — написав політик.

У своєму дописі Орбан апелював до умов договору ЄС. Одна з них визначає, що прийняття нового члена можливе лише за одностайного рішення всіх країн-учасниць ЄС.

Варто зазначити, що Віктор Орбан не вперше публічно заявляє про те, що виступає проти вступу України до ЄС. Так, 3 жовтня видання "Європейська правда" повідомило, що угорський прем'єр назвав Україну країною "зі складною долею".

У вересні, як писало медіа Magyar Nemzet, Орбан заявляв, що Україна після війни нібито буде поділеною на три частини: при цьому російська частина існує вже зараз.

Водночас 30 вересня під час інтерв'ю для Harcosok órája Орбан заявив, що Угорщина нібито не боїться збивати російські безпілотники.