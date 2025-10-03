Різні долі: Орбан заявив, що українцям не місце в ЄС з угорцями

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну країною зі складною долею і вважає, що її доля — бути поруч із Росією.

Тому Угорщина не хоче бути в союзі з Україною, а угорці — поруч з українцями в Європейському Союзі, щоб не розділити її долю, заявив політик в ефірі радіо Kossuth Radio, пише "Європейська правда".

"Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна — країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?", — сказав він.

Орбан упевнений, що в угорців є своя доля, яка значно легша, ніж в українців. За його словами, їм, громадянам Угорщини, шкода українців, які героїчно борються за свою свободу, вони їм співчувають, повинні підтримувати, але не хочуть "спільної долі".

А, стверджує він, доля українців така, що вони живуть поруч із РФ і постійно перебувають у стані війни з росіянами.

Орбан заявив, що хоче позбавити Угорщину необхідності бути у федеративній системі з українцями і воювати з росіянами.

"Якщо ви перебуваєте у федеративній системі з кимось і на вас нападають, рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а ми не хочемо вмирати за Україну", — укотре наголосив він.

Віктор Орбан послідовно виступає проти вступу України до Європейського Союзу і вважає, що її "суверенітет давно закінчився", оскільки країна втратила п'яту частину території.

На його думку, після завершення війни Україна буде розділена на три "зони": російську, демілітаризовану і західну. При цьому, за його словами, "російська зона" існує вже зараз.

Нещодавно він розкритикував Європейський Союз, заявивши, що той стикається з боргами, насильством і провальною політикою в усіх сферах, а в Угорщини "інший шлях".

Глава угорського уряду також не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів.

"З Росії надійно надходять газ і нафта. Якщо нафта і газ звідти надходити не будуть, їх доведеться отримувати звідкись ще. Будь-яке інше джерело поставок менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, безпеку Угорщини гарантує Росія... Тому міняти надійне на ненадійне не час", — запевняє він.

Нагадаємо, в Угорщині заявили, що не збиватимуть російські дрони.