Разные судьбы: Орбан заявил, что украинцам не место в ЕС с венграми

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину страной со сложной судьбой и считает, что ее удел – быть рядом с Россией.

Поэтому Венгрия не хочет быть в союзе с Украиной, а венгры – рядом с украинцами в Европейском Союзе, чтобы не разделить ее судьбу, заявил политик в эфире радио Kossuth Radio, пишет "Европейская правда".

"Если вы находитесь с кем-то в федеративном устройстве, вы разделяете его судьбу, а Украина – страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны делить эту сложную судьбу?", – сказал он.

Орбан уверен, что у венгров есть своя судьба, которая значительно легче, чем у украинцев. По его словам, им, гражданам Венгрии, жалко украинцев, которые героически сражаются за свою свободу, они им сочувствуют, должны поддерживать, но не хотят "общей судьбы".

А, утверждает он, судьба украинцев такова, что они живут рядом с РФ и постоянно находятся в состоянии войны с россиянами.

Орбан заявил, что хочет избавить Венгрию от необходимости быть в федеративной системе с украинцами и воевать с россиянами.

"Если вы находитесь в федеративной системе с кем-то и на вас нападают, рано или поздно придется посылать солдат, а мы не хотим умирать за Украину", – в очередной раз подчеркнул он.

Виктор Орбан последовательно выступает против вступления Украины в Европейский Союз и считает, что ее "суверенитет давно закончился", так как страна потеряла пятую часть территории.

По его мнению, после завершения войны Украина будет разделена на три "зоны": российскую, демилитаризованную и западную. При этом, по его словам, "российская зона" существует уже сейчас.

Недавно он раскритиковал Европейский Союз, заявив, что тот сталкивается с долгами, насилием и провальной политикой во всех сферах, а у Венгрии "другой путь".

Глава венгерского правительства также не собирается отказываться от российских энергоресурсов.

"Из России надежно поступают газ и нефть. Если нефть и газ оттуда поступать не будут, их придется получать откуда-то еще. Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, безопасность Венгрии гарантирует Россия… Поэтому менять надежное на ненадежное не время", – уверяет он.

Напомним, в Венгрии заявили, что не будут сбивать российские дроны.