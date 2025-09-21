"Как плохой GPS": Орбан раскритиковал Запад и озвучил новый курс Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Европейский Союз, заявив, что он сталкивается с долгами, насилием и провальной политикой во всех сферах.

Related video

В отличие от остального ЕС, Венгрия твердо стоит на своем: свобода от мигрантов, поддержка семьи, предоставление возможностей всем, кто готов работать, – написал он в своем аккаунте X.

"Нам нужна смелость – интеллектуальная, политическая и личная – чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть лучший путь", – заявил политик.

Позже в Facebook он опубликовал более расширенный пост, где подчеркнул, что европейские лидеры, включая Манфреда Вебера и его соратников, вместе превратили Евросоюз в банкрота.

"Горы долгов, массы мигрантов, уличное насилие, темные тени войны, массовые увольнения, растущие цены режима, миллионы семей разрушаются и брюссельские бюрократы, бегающие как цыплята. Как плохой GPS: они всегда переделывают, но никогда не доходят до цели", – резюмирует Орбан.

По его словам, Европе, какой ее любили, "пришел конец". Политик уверяет, что миграционная политика Венгрии лучше, потому что она осталась свободной от мигрантов, система поддержки семей эффективнее, поскольку сочетает работу с рождением ребенка, а налоговая система на высоте, потому что желающие найти работу в стране ее находят.

Не обошлось и без упоминания Украины.

"В Брюсселе надо открыто сказать, что мы отвергаем путь, который предлагает нам Брюссель. Если поедем по дороге в Брюссель, деньги венгров пойдут в Украину… В Брюсселе могут стиснуть зубы, но войны здесь нет, и не будет, мигрантов нет, и не будет, Украина не член ЕС, и не будет, потому что она ввяжется в войну и обанкротит Венгрию.

Дорога в Брюссель — провал, национальная дорога — залог будущего Венгрии", – подчеркнул он. При этом политик ни словом не упомянул о намерениях Венгрии покинуть ЕС и НАТО.

В начале сентября Орбан заявил, что после завершения войны Украина будет разделена на три "зоны": российскую, демилитаризованную и западную. При этом, по его словам, "российская зона" существует уже сейчас.

Он также призвал европейские страны заключить соглашение о безопасности с Россией, которое исключит членство Украины в ЕС и Североатлантическом альянсе (НАТО) и позволит стратегическое сотрудничество с Москвой.

В день атаки российских дронов на Польшу Виктор Орбан назвал такие действия неприемлемыми и отметил, что политика призывов к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и целесообразной.

Напомним, что дочь Орбана, который критикует Запад, уехала в США с мужем-миллиардером и детьми.