"Як поганий GPS": Орбан розкритикував Захід і озвучив новий курс Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував Європейський Союз, заявивши, що він стикається з боргами, насильством і провальною політикою в усіх сферах.

На відміну від решти ЄС, Угорщина твердо стоїть на своєму: свобода від мігрантів, підтримка сім'ї, надання можливостей усім, хто готовий працювати, — написав він у своєму акаунті X.

"Нам потрібна сміливість — інтелектуальна, політична та особиста — щоб визнати, що Захід більше не є зразком для наслідування, і показати, що є кращий шлях", — заявив політик.

Пізніше у Facebook він опублікував ширший пост, де підкреслив, що європейські лідери, включно з Манфредом Вебером і його соратниками, разом перетворили Євросоюз на банкрута.

"Гори боргів, маси мігрантів, вуличне насильство, темні тіні війни, масові звільнення, ціни режиму, що зростають, мільйони сімей, що руйнуються, та брюссельські бюрократи, що бігають, як курчата. Як поганий GPS: вони завжди переробляють, але ніколи не доходять до мети", — резюмує Орбан.

За його словами, Європі, якою її любили, "прийшов кінець". Політик запевняє, що міграційна політика Угорщини є кращою, бо вона залишилася вільною від мігрантів, система підтримки сімей є ефективнішою, бо поєднує роботу з народженням дитини, а податкова система є на висоті, бо охочі знайти роботу в країні її знаходять.

Не обійшлося і без згадки України.

"У Брюсселі треба відкрито сказати, що ми відкидаємо шлях, який пропонує нам Брюссель. Якщо поїдемо дорогою до Брюсселя, гроші угорців підуть в Україну... У Брюсселі можуть зціпити зуби, але війни тут немає, і не буде, мігрантів немає, і не буде, Україна не член ЄС, і не буде, тому що вона вплутається у війну і збанкрутує Угорщину.

Дорога до Брюсселя — провал, національна дорога — запорука майбутнього Угорщини", — підкреслив він. При цьому політик жодним словом не згадав про наміри Угорщини покинути ЄС і НАТО.

На початку вересня Орбан заявив, що після завершення війни Україна буде розділена на три "зони": російську, демілітаризовану і західну. При цьому, за його словами, "російська зона" існує вже зараз.

Він також закликав європейські країни укласти угоду про безпеку з Росією, що унеможливить членство України в ЄС і Північноатлантичному альянсі (НАТО) і дасть змогу стратегічну співпрацю з Москвою.

У день атаки російських дронів на Польщу Віктор Орбан назвав такі дії неприйнятними і наголосив, що політика закликів до миру у війні між Росією та Україною є розумною і доцільною.

Нагадаємо, що дочка Орбана, який критикує Захід, поїхала до США з чоловіком-мільярдером і дітьми.