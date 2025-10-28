"Налічуватиме три члени": Угорщина прагне створити антиукраїнський альянс всередині ЄС

Угорщина має на меті утворити всередині Європейського Союзу антиукраїнський альянс, об'єднавшись для цього зі Словаччиною та Чехією.

Формування такого альянсу може значно перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України, пише Politico.

"Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, включаючи проведення попередніх нарад перед самітом", — заявив політичний директор і радник прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан.

За його словами, це буде відновленням діяльності так званої групи "Вишеградська четвірка", до якої входили Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща, коли після 2015 року у Варшаві при владі була євроскептична партія.

Журналісти підкреслили, що альянс Вишеградської четвірки розпався після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, оскільки Польща виступала за жорстку позицію щодо Москви, а Угорщина зайняла протилежну позицію.

"Новий Вишеградський альянс налічуватиме три, а не чотири члени", — йдеться у статті.

Водночас автори матеріалу підкреслили, що до створення такого політичного антиукраїнського союзу "ще далеко".

