Країни Балтії потайки заправляють тіньовий флот Росії, — розслідування

Литва, Латвія та Естонія потайки заправляють судна тіньового флоту Росії, які перевозять підсанкційну нафту.

У такий спосіб країни Балтії фінансують російську агресію проти України, пише литовський суспільний мовник LRT.

Розслідувачі дослідили діяльність мережі компаній Fast Bunkering, що працюють у Литві, Латвії та Естонії і спеціалізуються на заправці суден в морі.

Журналістське розслідування показало, що між червнем 2024 року та березнем 2025 року два судна-заправники Rina та Zircone, якими оперує вказана компанія, здійснили 286 операцій із заправки суден у різних точках Балтійського моря. З них щонайменше 159 — це танкери, що заходили до російських портів незадовго до або після заправки.

Аналітик Київської школи економіки Анатолій Кравцев, з яким консультувалися журналісти, визначив, що на момент проведення цих операцій із заправки щонайменше 20 танкерів мали чіткі ознаки приналежності до російського тіньового флоту.

Відео дня

"Ці судна не мали страхового покриття від жодного члена Міжнародної групи клубів P&I, а їхні власники та управляючі компанії були зареєстровані поза юрисдикцією Коаліції з обмеження цін на нафту", — пояснив Кравцев.

Автори матеріалу підкреслили, що формально жоден заправлений танкер на той момент не перебував під прямими санкціями, однак деякі з них були внесені в санкційні списки пізніше.

Крім того, згідно з протоколами щодо заправки танкерів з російською нафтою, ці судна не повинні належати до тіньового флоту, навіть тієї його частини, що не внесена в санкційні списки.

Нагадаємо, у жовтні ЄС ухвалив нові санкції проти Росії та блокував їх "тіньовий флот".

Фокус також писав про те, що "тіньовий флот" Путіна заполонив Балтійське море.