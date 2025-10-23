ЄС ухвалив нові санкції проти Росії: заборонив імпорт газу та блокував "тіньовий флот"

Європейський Союз запровадив 19-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на обмеження експорту скрапленого природного газу та контроль за діяльністю "тіньового флоту", який використовується для перевезення нафти. Заходи також торкнуться російських банків, криптовалютних бірж та компаній у Китаї й Індії, що допомагали Москві обходити попередні санкції.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас зазначила, що санкції обмежують пересування російських дипломатів і ускладнюють фінансування війни проти України.

"Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він спрямований, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну дедалі важче фінансувати цю війну", — повідомила Каллас.

Повідомлення Каллас Фото: Скриншот

Як повідомили в данському головуванні ЄС, ухвалення пакета стало "хорошим днем для Європи та України". Нові заходи передбачають додаткові кроки для запобігання обходу санкцій і контроль за постачаннями товарів подвійного призначення.

Відео дня

За інформацією Bloomberg, рішення ухвалено після тривалих переговорів між державами-членами. Кілька тижнів документ блокували Австрія, Угорщина та Словаччина, висуваючи власні вимоги. У результаті сторони досягли компромісу, і пакет отримав підтримку всіх 27 країн ЄС.

До переліку обмежень увійшла заборона на експорт товарів військового призначення на суму понад 40 млрд євро (1,68 трлн грн), включно з мінералами, керамікою та гумою. Крім того, Євросоюз додав до санкційного списку понад 100 танкерів, залучених у нелегальній торгівлі російською нафтою. Загалом під санкціями перебуватимуть близько 550 суден.

ЄС також запровадив торгівельні обмеження проти китайських та індійських компаній, які допомагали Росії обходити попередні санкції.

Нові обмеження ухвалено невдовзі після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа ввела власні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній. Ці кроки спрямовані на скорочення прибутків Москви від експорту енергоносіїв і обмеження її впливу на світовому ринку.

Нагадаємо, попередній, 18-й пакет санкцій ЄС був спрямований переважно на обмеження експорту високотехнологічного обладнання та компонентів, що використовуються у військовій промисловості Росії. Новий пакет розширює ці заходи, зміцнюючи координацію Заходу у протидії російській агресії.

Як повідомляв Фокус, Сполучені Штати Америки анонсували рішення щодо нових санкцій проти Росії за війну проти України.

Фокус також писав, як Росія маневрує між санкціями та війною.