ЕС принял новые санкции против России: запретил импорт газа и блокировал "теневой флот"

Европейский Союз ввел 19-й пакет санкций против России, направленный на ограничение экспорта сжиженного природного газа и контроль за деятельностью "теневого флота", который используется для перевозки нефти. Меры также коснутся российских банков, криптовалютных бирж и компаний в Китае и Индии, которые помогали Москве обходить предыдущие санкции.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что санкции ограничивают передвижение российских дипломатов и затрудняют финансирование войны против Украины.

"Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, среди прочего, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. Путину все труднее финансировать эту войну", — сообщила Каллас.

Сообщение Каллас Фото: Скриншот

Как сообщили в датском председательстве ЕС, принятие пакета стало "хорошим днем для Европы и Украины". Новые меры предусматривают дополнительные шаги для предотвращения обхода санкций и контроль за поставками товаров двойного назначения.

Відео дня

По информации Bloomberg, решение принято после длительных переговоров между государствами-членами. Несколько недель документ блокировали Австрия, Венгрия и Словакия, выдвигая собственные требования. В результате стороны достигли компромисса, и пакет получил поддержку всех 27 стран ЕС.

В перечень ограничений вошел запрет на экспорт товаров военного назначения на сумму более 40 млрд евро (1,68 трлн грн), включая минералы, керамику и резину. Кроме того, Евросоюз добавил в санкционный список более 100 танкеров, вовлеченных в нелегальную торговлю российской нефтью. Всего под санкциями будут находиться около 550 судов.

ЕС также ввел торговые ограничения против китайских и индийских компаний, которые помогали России обходить предыдущие санкции.

Новые ограничения приняты вскоре после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела собственные санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Эти шаги направлены на сокращение доходов Москвы от экспорта энергоносителей и ограничение ее влияния на мировом рынке.

Напомним, предыдущий, 18-й пакет санкций ЕС был направлен преимущественно на ограничение экспорта высокотехнологичного оборудования и компонентов, используемых в военной промышленности России. Новый пакет расширяет эти меры, укрепляя координацию Запада в противодействии российской агрессии.

Как сообщал Фокус, Соединенные Штаты Америки анонсировали решение о новых санкциях против России за войну против Украины.

Фокус также писал, как Россия маневрирует между санкциями и войной.