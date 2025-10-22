Огонь на НПЗ в Европе и танкеры в Грузию: как Россия маневрирует между санкциями и войной

Пока в Европе горят нефтеперерабатывающие заводы, Россия находит новые маршруты для своего сырья. В октябре "РуссНефть" впервые отправила нефть в Грузию — страну, с которой Москва не имеет дипломатических отношений. За фасадом "экономического сотрудничества" эксперты видят опасную тенденцию: Кремль ищет способы обойти санкции и сохранить прибыль, используя иностранные НПЗ.

Российская компания "РуссНефть" в октябре 2025 года впервые отправила нефть на новый НПЗ в грузинском городе Кулеви. Танкер Kayseri 6 октября доставил из Новороссийска 105 340 т сорта Siberian Light.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений с 2008 года после войны за Южную Осетию. Однако при правлении "Грузинской мечты" Тбилиси активизировал экономические связи с РФ, в то же время отношения с Западом резко ухудшились.

Нефтеперерабатывающий завод в Кулеве, заработавший в этом месяце, имеет начальную мощность 1,2 млн т в год или 24 тыс. баррелей/сутки. К 2028-му планируется нарастить ее до 4 млн т. Завод призван уменьшить зависимость Грузии от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана, обеспечивая внутренний рынок и экспорт.

Также 20 октября в Европе произошли сразу два инцидента на НПЗ, связанных с российской нефтью. Об этом сообщает РБК-Украина.

Венгерский завод MOL в Сазхаломбатти с мощностью 165 тыс. баррелей/сутки вспыхнул вечером: пламя охватило установку первичной переработки, сопровождалось взрывом и густым дымом. Это единственный крупный НПЗ Венгрии, зависящий от трубопровода "Дружба". Премьер Виктор Орбан срочно созвал комитет безопасности и провел консультации с руководством MOL и МВД. Сейчас ликвидация последствий инцидента продолжается, убытки неизвестны, но простой может длиться месяцы.

В тот же день в Румынии на Petrotel Lukoil (Плоешти, 2,5 млн т/год, собственность Lukoil) во время техобслуживания взорвалась канализационная система: накопленные газы сорвали крышку колодца. 56-летний подрядчик (Felbermayer SRL) травмирован, он в стабильном состоянии в больнице Праховы. Пожар быстро потушили, экологический ущерб нанесен не был.

Синхронность инцидентов вызывает подозрения, но официальная причина — технические аварии на заводах.

Первая поставка "РуссНефти" на Кулеви 2025: как это повлияет на нефтяной сектор РФ

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отмечает, что активизация поставок российской нефти в Грузию пока это не свидетельствует о массовом явлении, когда РФ системно будет использовать зарубежные НПЗ для компенсации потерь собственных перерабатывающих мощностей.

"Мощность завода в Кулеве — всего 1,2 млн тонн в год, или 24 тыс. баррелей в сутки. Это мизерные объемы для внутренних потребностей РФ. К тому же нефть доставляется танкерами, а не трубопроводами, что затрудняет регулярность и масштабируемость. Скорее, это разовая сделка в пользу грузинского импорта", — поясняет Фокусу эксперт.

По его мнению, Тбилиси, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Москвой с 2008 года, все активнее сотрудничает с РФ экономически. Закупка российской нефти — еще один шаг в этом направлении, противоречащий прозападной риторике части грузинского общества.

Российская нефть в Грузии: что дальше

В то же время Земляной не исключает, что Россия может расширить практику переработки нефти за рубежом — прежде всего в Беларуси, Казахстане или даже Китае. Это позволит обходить санкции, сохранять экспортные доходы и избегать рисков ударов по собственной инфраструктуре.

"Противодействовать этому можно только комплексно: через международные санкции и кинетические удары", — отмечает аналитик.

Среди санкционных инструментов Земляной советует иностранным странам повышать тарифы на покупку российской нефти, вводить вторичные ограничения для компаний, поддерживающих нефтегазовый сектор РФ, блокировать финансовые операции российских нефтегазовых компаний. Важно, чтобы эти меры координировались США, ЕС и партнерами в Азии.

Кинетическое противодействие, по мнению аналитика — это удары ВСУ по критическим узлам российской нефтяной инфраструктуры: терминалам в Новороссийске, Туапсе, нефтепроводам, в том числе ветке "Дружбы" через Беларусь, перекачивающим станциям. Такие операции уже доказали эффективность. Они снижают экспортные возможности РФ, усложняют логистику, заставляют врага перераспределять ресурсы.

"Украина продолжает системно работать в этом направлении. Каждый удар по терминалу или трубопроводу — это не только потеря доходов Кремля, но и сигнал партнерам: сотрудничество с российской нефтью и газом имеет цену", — заключает Земляной.

Напомним, что 22 октября дроны ударили по НПЗ в Махачкале, что в Дагестане, РФ, в 1000 км от фронта. Также атакованы предприятия в Брянской области и Мордовии.

Также Фокус писал, что ЕС наконец-то коснулся "болевой точки" в отношениях с РФ — сжиженного газа. 19-й пакет санкций запрещает импорт российского СПГ, но только с 2027 года. Почему Брюссель откладывает, кто остается крупнейшими покупателями и как это ударит по бюджету Кремля — в нашем материале.