Массированная атака на РФ: дрон поразил НПЗ в Дагестане за более чем 1 000 км от фронта (видео)

Нефтеперерабатывающий завод в Махачкале в российском Дагестане на расстоянии более 1 000 км от российско-украинского фронта подвергся удару дронов 22 октября. Также под атакой БПЛА были предприятия в Брянской области и Мордовии.

О взрывах в Махачкале со ссылкой на местных жителей сообщило российское медиа ASTRA. Аналитики издания по роликам очевидцев выяснили, что под атакой был нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех" ("Дагестанские новые технологии").

Журналисты отметили, что согласно открытым данным атакованный дронами НПЗ в Махачкале имеет производственную мощность 1 млн тонн в год.

Руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что Махачкала находится на расстоянии более 1 200 км от линии боевого соприкосновения. По его информации, завод имеет мощность до 2,5 млн тонн в год.

В Telegram-канале OSINT-аналитиков Supernova+ опубликованы спутниковые снимки НПЗ "Дагнотех" после атаки. Аналитики утверждают, что удар пришелся по установке подготовки/очистки и стабилизации продукта.

Спутниковые снимки НПЗ в Махачкале после удара дрона 22 октября Фото: Telegram

Глава республики Дагестан Сергей Меликов подтвердил атаку беспилотников на одно из предприятий региона, не уточнив его название, и заявил, что по состоянию на 7:37 информации о жертвах и пострадавших не было.

Медиа ASTRA также отметило, что мэр Махачкалы Джамбулат Салавов опубликовал фото с повреждениями в результате дроновой атаки коммерческого объекта в городе, на котором были видны автомобили ДПС и военных и грузовик цвета хаки, однако через 12 минут удалил сообщение.

Украинская сторона на момент публикации новости не давала комментариев относительно удара по НПЗ в Махачкале.

Взрывы в РФ: удары по заводам в Брянской области и Мордовии

Российские мониторинговые каналы сообщили о "крылатых ракетах "Storm Shadow" в Брянской области и атаке на химический завод вечером 21 октября. Губернатор региона Александр Богомаз при этом утверждал, что "пострадавших и разрушений нет".

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили удар по химическому заводу в Брянске ракетами Storm Shadow, которые преодолели вражеские системы ПВО.

Также ночью 22 октября дроны атаковали Саранский механический завод в российской республике Мордовия, который среди прочего производит взрывчатые вещества. Расстояние до него от российско-украинской границы составляет более 600 км.