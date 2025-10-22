Масована атака на РФ: дрон уразив НПЗ в Дагестані за понад 1 000 км від фронту (відео)

Нафтопереробний завод в Махачкалі в російському Дагестані на відстані понад 1 000 км від російсько-українського фронту зазнав удару дронів 22 жовтня. Також під атакою БпЛА були підприємства в Брянській області та Мордовії.

Про вибухи в Махачкалі з посиланням на місцевих жителів повідомило російське медіа ASTRA. Аналітики видання за роликами очевидців з'ясували, що під атакою був нафтопереробний завод ТОВ "Дагнотех" ("Дагестанські нові технології").

Журналісти зазначили, що відповідно до відкритих даних атакований дронами НПЗ в Махачкалі має виробничу потужність 1 млн тонн на рік.

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив, що Махачкала знаходиться на відстані понад 1 200 км від лінії бойового зіткнення. За його інформацією, завод має потужність до 2,5 млн тонн на рік.

В Telegram-каналі OSINT-аналітиків Supernova+ опубліковані супутникові знімки НПЗ "Дагнотех" після атаки. Аналітики стверджують, що удар прийшовся по установці підготовки/очищення та стабілізації продукту.

Відео дня

Супутникові знімки НПЗ в Махачкалі після удару дрона 22 жовтня Фото: Telegram

Голова республіки Дагестан Сергій Меліков підтвердив атаку безпілотників на одне з підприємств регіону, не уточнивши його назву, і заявив, що станом на 7:37 інформації про жертв і постраждалих не було.

Медіа ASTRA також зазначило, що мер Махачкали Джамбулат Салавов опублікував фото з пошкодженнями внаслідок дронової атаки комерційного об'єкта в місті, на якому було видно автомобілі ДПС і військових і вантажівку кольору хакі, проте за 12 хвилин видалив допис.

Українська сторона на момент публікації новини не давала коментарів щодо удару по НПЗ в Махачкалі.

Вибухи в РФ: удари по заводах у Брянській області і Мордовії

Російські моніторингові канали повідомили про "крилаті ракети "Storm Shadow" у Брянській області та атаку на хімічний завод ввечері 21 жовтня. Губернатор регіону Олександр Богомаз водночас стверджував, що "постраждалих і руйнувань немає".

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили удар по хімічному заводу у Брянську ракетами Storm Shadow, які подолали ворожі системи ППО.

Також вночі 22 жовтня дрони атакували Саранський механічний завод у російській республіці Мордовія, який, зокрема, виробляє вибухові речовини. Відстань до нього від російсько-українського кордону становить понад 600 км.